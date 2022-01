A lébényi teremfoci bajnokság szervezője, Angyal Lajos meghívására, a helyi férfi válogatott ellen lépett pályára az ETO női együttese. Csapatunkból sérülés és betegség miatt sajnos többen is hiányoztak, akik viszont ott voltak, remekül helyt álltak a jó hangulatú találkozón, amelyet a szép számú közönség is. Ezúton is köszönjük a lébényi szervezőknek a meghívást, a szíves fogadtatást és a remek vendéglátást

- tudósított a csapat.