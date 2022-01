„Sok munka vár a tavaszi szezon rajtjáig az élvonalbeli női együttesünkre, a programban edzések és előkészületi mérkőzések is szerepelnek – mondta Horváth Cs. Attila, a női szakág igazgatója. – A csapat célja, hogy a bajnokságban megtartsa a jelenlegi második helyét, s ezzel bejusson a bajnoki döntőbe, annak ellenére is, hogy a tavaszi sorsolásunk nehezebbnek tűnik az őszinél. A helyezésünk a tervezettnek megfelelő, ám a pontszámunk kevesebb a reméltnél, sajnos három mérkőzésen is értékes pontokat veszítettünk el esélyesként, amelyek hiányozhatnak a végelszámolásnál. Már most látható, hogy a tavaszi idény során az őszi Ferencváros elleni hazai találkozóhoz hasonló bravúrokra is szükség lesz a helyezésünk megőrzése érdekében. Ezenkívül a Magyar Kupában is állunk még, a legjobb nyolc között várjuk a sorsolást, s ebben a sorozatban is a fináléba kerülés lebeghet célként a játékosok szeme előtt. A keretben nincs változás, viszont egyelőre mégis foghíjas: Tillinger sérülés miatt sajnos hosszabb időre kidőlt, Szőcs egy kisebb operáció előtt áll, Borók, Sali, Vida, Oláh és Cameron pedig betegség miatt nem vesz részt az első edzéseken. A többiek viszont lelkesen végzik a most még főként erősítő és futó tréningeket.”

A hétvégén egy különleges meghívásnak tesz eleget a gárda, hiszen az ETO egyik masszőre, Angyal Lajos a lébényi kispályás teremfocitorna szervezője, így szombaton 17 órakor, a lébényi sportcsarnokban a férfitorna játékosaiból összeállított válogatott ellen lép pályára a zöld-fehérek női együttese, amelyben szerepet kapnak a felnőtt- és az utánpótlás-válogatott labdarúgók is.