Sopron Basket-Fenerbahce (török) 59-82 (11-30, 19-13, 17-23, 12-16)

A magyar csapat legjobb dobói: January 14 pont, Határ 10, Brooks 10

Az elmúlt három idényben rendre négyes döntőbe jutott Sopron eredetileg január 13-án fogadta volna a Fenert, de a csapatot sújtó koronavírus-fertőzések miatt a találkozót elhalasztották.

Gáspár Dávid vezetőedző együttese szerdán igazi erődemonstrációt tartott a másik isztambuli gárda, a Galatasaray ellen a Novomatic Arénában, 73-44-re kiütve ellenfelét, és 8/4-re javított győzelmi mutatójával csoportjának élén állt. A Sopron és a Fenerbahce októberi meccsét 73-47-re nyerte a török bajnok. A soproni "visszavágón" már csak azért is akadt volna elszámolnivalója a magyar bajnoknak a Fenerrel, mert az Euroliga tavalyi négyes döntőjének a bronzmeccsén 64-58-ra kikapott Isztambulban a házigazdáktól.

A szombati mérkőzés magyar szempontból rosszul indult, a soproniak pontatlanul dobtak, a törökök viszont nagyon magabiztosan játszottak, aminek az lett az eredménye, hogy 19 ponttal elhúztak. A második negyedre valamelyest javult a hazai együttes, 30-40-re felzárkózott, de a felénél így is 13-mal vezetett a Fenerbahce, amely a 30-43-ról indult harmadik negyedben megint eredményesebb volt. Olyannyira, hogy csakhamar visszaállt a korábbi különbség, sőt a törökök 21 ponttal (45-66) is vezettek. A Sopronnak nem volt reális esélye arra, hogy felzárkózzon, a vendégek az elején megszerzett előnyüket egy rövidebb szakaszt leszámítva stabilan őrizték, sőt az utolsó negyedben még növelték is.

A Sopron legközelebb szerdán lép pályára a sorozatban, akkor a 14. fordulóban a francia Basket Landes vendége lesz 19.30-tól.