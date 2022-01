Korábban

Budaörs-Mosonmagyaróvár

Előzetes - Gyurka János együttese hétvégén lejátszotta története első nemzetközi kupameccsét, az Európa Ligában magabiztos győzelmet aratott a francia Besancon ellen. Sok idejük tehát nem maradt a pihenésre, ráadásul ez egy új szituáció a csapat számára, hogy a következő időszakban heti két mérkőzés vár a csapatra. Ennek ellenére győzelmi reményekkel utazik Budaörsre a gárda, hiszen a két pontra nagy szükségük van Tóth Gabrielláéknak, hogy ne szakadjanak le a bronzéremért vívott versenyfutásban.

– Tartalmas lesz ez a hetünk, hiszen két idegenbeli találkozó is vár ránk – mondta Gyurka János, az MKC vezetőedzője, utalva arra, hogy az MKC szombaton este hatkor a horvát Lokomotiva Zagreb otthonában játszik EL-mérkőzést. – Figyelnünk kell tehát a felkészülésre, a terhelésre, az utazásokra, nagyon okosan beosztva az időnket. Ugyanúgy kezeljük a mérkőzéseinket, tisztelve az egyéni stílusban, komoly tempóban kézilabdázó Budaörs csapatát. Azt is pontosan tudjuk, hogy a kötelezőnek tartott győzelmek a legnehezebbek, amit a bajnokság újonca már meg is erősített néhány figyelemre méltó eredménnyel. Sikeres nemzetközi mérkőzés van mögöttünk, de a szurkolóink elismerését, szeretetét meccsről meccsre, sőt, napról napra ki kell érdemelnünk, és ezen a szemléleten soha nem változtatunk.