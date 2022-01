Alba Fehérvár-Mosonmagyaróvár

A mérkőzés eredményének alakulása percről percre >>

Előzetes - A női NB I 13. fordulójában szombaton 19 órától a kiesés elől menekülő Alba Fehérvár otthonában lép pályára az ezer sebből vérző Motherson-Mosonmagyaróvár.

„Sajnos messze nem vagyunk még komplettek, de vannak a betegségből visszatérők a játékosok között és a stábunkban is – nyilatkozta Gyurka János, az MKC vezetőedzője.

– Csütörtökön és pénteken edzeni is tudtunk, labdát foghattak a lányok, ami örömteli, de azt is megmutatta, hogy időre van szükségünk a formánk visszaállításához. Az élvonalbeli tagságának megőrzéséért harcoló Alba nyilvánvalóan megpróbálja majd kihasználni a jobb fizikai állapotát. Mi pedig ezt most kizárólag akarattal, hatvan percig történő küzdéssel tudjuk majd kivédeni.