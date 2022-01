Mosonmagyaróvár–Besancon

Percről percre

8. perc:

7. perc: Megint hosszúra nyúlik a vendégek támadójátéka. Dembere betalál. 2-3.

6. perc: Kojic lövése nem jó. Megtalálják a beállót a franciák, Robert eredményes. 2-2.

5. perc: Rossz a passz az óváriaknál. A gyors ellentámadás végén Szemerey véd.

4. perc: Jól védekezik a Lajta-parti csapat. Szemerey védi Nosek passzívból leadott lövését.

3. perc: Kapufát lő Stranigg. Szemerey védi Dembele lövését. Pásztor révén ismét vezet a hazai csapat. 2-1.

2. perc: Szemerey védi Dembele lövését. Az ismétlés elmegy a kapu mellett. Az MKC első EL-gólját Tóth G. lövi. Aoustin egyenlít. 1-1.

1. perc: Szemerey a kapuban, Stranigg és Kojic a két szélső, Tóth E. és Lancz a két átlövő, Tóth G. irányít, Pásztor a beálló. Feketében az óváriak, ők kezdik a meccset. A pirosban játszó vendégek kivédekezik az első támadást.

Előzetes - A kupasorozatban 16 csapat van versenyben, négy négyes csoportban küzdenek egymással az együttesek. Az MKC bajnoki bronzérmesként most kapcsolódik be az Európa Ligába. A francia Besancon mellett még a norvég Sola és a horvát Lokomotiva Zagreb szerepel a kvartettben, ahonnan az első két helyezett jut tovább.

A mosonmagyaróváriak történetük során először szerepelnek a nemzetközi porondon, tulajdonképpen most mutatkoznak be az európai női kézilabdának. A rajt előtt nehéz megjósolni az esélyeket, az óváriak mindenesetre úgy vágnak neki a hat mérkőzésnek, hogy kiadják magukból a maximumot, ami majd kiderül, mire lesz elég. A mérkőzéseket azért Győrben rendezik, mert a mosonmagyar- óvári UFM-aréna – kétoldali lelátó hiányában – nem felel meg a nemzetközi előírásoknak.

Gyurka János vezetőedző így várja a premiermérkőzést: – Fiatal csapat vagyunk, amely most feláll az európai mérlegre és ott méretteti meg magát. Olyan ellenfelekkel találkozunk, melyek adtak játékost a decemberi Norvégia–Franciaország világbajnoki döntőre. A csoportból történő továbbjutást bravúrnak tartanám, de olyan összetartó, egymásért, a klubért küzdeni tudó játékosaink vannak, akikkel ezt meg lehet valósítani. Fantasztikus közönségünk segítségével elsősorban a hazai találkozóinkon szeretnénk annyi pontot összegyűjteni, amelyek egy idegenbeli bravúrral továbbvihetnek bennünket. Felkészültünk tehát erre az „angol foci” mintájú sorozatra, ahol számunkra nincs eredménykényszer, de nem is feltett kezekkel érkezünk. Döntő lesz, hogy a nemzetközi mezőny sebességét mennyire tudjuk majd felvenni és ezen belül a kvalitásainkat, a technikai tudásunkat alkalmazni. Hosszú lesz ez a sorozat, sok utazással, némi stressz jelenlétével, sőt, várhatóan hullámvölggyel is, hiszen edzeni, fejleszteni nem nagyon lesz idő. Ezért kiemelten figyelünk a regenerációra, a mentális felkészítésre, mert kizárólag az a csapat lehet ilyenkor sikeres, amelyik az eredményektől függetlenül képes lesz a megújulásra. Az a legfontosabb célunk, hogy folyamatos legyen a tagságunk ebben a mezőnyben, így tanulni, tapasztalatokat szerezni szeretnénk.

Az MKC programja1. forduló, január 9., 14 óra: MKC–Besancon. 2. forduló, január 15., 18 óra: Lokomotiva Zagreb–MKC. 3. forduló, január 22., 20 óra: MKC–Sola. 4. forduló, február 6., 14 óra: Sola–MKC. Február 12., 20 óra: Besancon–MKC. Február 20., 14 óra: MKC–Lokomotiva Zagreb.