Zágráb-Mosonmagyaróvár

Percről percre

53. perc: Labdaszerzés, Hajtai-ziccer, gól a vége. 15-22.

52. perc: Mosonmagyaróvári időkérés.

51. perc: Petika küzd, de nem megy neki. Hajtai próbálkozását hárítja a kapus. Szemerey védi Mamic lövését.

50. perc: Tóth E. ront.

49. perc: Kétszer is blokkolni tudnak az óváriak. Lancz sérülés miatt elhagyja a pályát.

48. perc: Hétméteres, kiállítás - nem alakul jól a hazaiaknak az elmúlt néhány perc. Tóth E. ezt is bebobja. 15-21.

47. perc: Curic hibázik, nem tud felzárkózni a horvát csapat.

46. perc: Asanin növeli az óváriak előnyét négyre. 15-19. Hajtai ziccerét még védi Ivancok, Pásztoré a kipattanó, az ő lövése ellen már tehetetlen a hazaiak kapusa. 15-20.

45. perc: Nagyszerű óvári összjáték végén Pásztor is megszerzi az első gólját, így három gólra nő az MKC előnye. 15-18. Időt kér a hazai szakvezetés. Szemerey védi Petika lövését.

44. perc: Tóth Eszteré ez a büntető is, ezt is belövi - immár a cserekapusnak, Besennek. 15-17.

43. perc: Hajtai először eredményes. 15-16. Petika most hibázik, Kovács P. pedig kiharcol egy hetest.

42. perc: Óriási gólt lő Petika. 15-15.

41. perc: Belülvédekezés Straniggnál, Malec góllal avatja fel Mistinát. 14-15. Tóth G. lövését Ivancok fogja meg.

40. perc: Szemerey védi a jobb szélső, Buric lövését. Lépéshiba az MKC-nál.

39. perc: Tóth E. töri meg a gólcsendet. 13-15.

38. perc: Technikai hiba Curicnál. Asanin lövése is pontatlan.

37. perc: Megint sokáig tart a horvát támadás, lépéshibával ér véget. Tóth G. lövését Ivancok védi. Kiállítják két percre Lanczot.

36. perc: Tóth E. remek gólt szerez. 13-14.

35. perc: Passzívig támadnak a zágrábiak. A blokkról csorog a kapuba Petika lövése. 13-13.

33. perc: Támadóhiba a hazai oldalon. Tóth G. passza pontatlan.

32. perc: Beállógól a horvátoknál, Simara eredményes. 12-13. Tóth G. lövése Ivancokot találja meg.

31. perc: Folytatódik a meccs. Petika lövése pontatlan. Stranigg sokkal pontosabban céloz a bal szélről. 11-13.

30. perc: Lisjak betalál. 11-12. A visszatérő Kovács P. lövése kapu mellé megy, így ér véget az első félidő.

29. perc: Lancz lövését blokkolják a horvátok. Malec indítana, megvan a labda az óváriaknak, a passz is jó Kojicnak, azonban Ivancok védi a ziccert.

28. perc: Kovács Patríciát kiállítják két percre mezhúzásért. Szemerey védi Simara lövését.

27. perc: Kovács P. pazar gólt szerez. 10-12.

26. perc: Szerencsével kerül a labda Lisjakhoz, aki gólt szerez. 10-11.

25. perc: Malec belövi a büntetőt. 9-10. Tóth E. eredményes ismét. 9-11.

24. perc: Petika lövését védi Szemerey. Kojic indul meg, gól a vége. 8-10. Hétméteressel zárul a horvátok támadása.

23. perc: Petika a kapufát találja el, a kipattanót Buric bedobja. 8-9. Kovács P. hibázik, így nem tud gyorsan válaszolni a gólra az MKC.

22. perc: Kapu mellé száll Curic lövése, talán Szemerey is beleért. Tóth Eszter hatalmas erejű gólt lő. 7-9.

21. perc: Ivancok védi Lancz lövését. Most a hazaiak kérnek időt.

20. perc: Petika lövését védi Szemerey.

19. perc: Petika próbálkozása nem jó, vezethet az MKC, ha gólt lő. Hétméteres a vége, Tóth Eszter elé léptek be hatoson belülre. Nemcsak kiharcolta, be is lövi a büntetőt. 7-8.

18. perc: Labdaszerzés, indítás: Csekőt szabályalanul ütközik le ziccerben, és ez kétperces kiállítást és hétméterest ér. Tóth Eszter belövi. 7-7. Curicot kell két percig nélkülöznie a hazaiaknak.

17. perc: Óvári időkérés. Kovács P. lövése nem jó.

16. perc: Curic lövését sikerül blokkolni, az indítás Straniggé, a ziccert Ivancok lábbal védi. A labda azonban marad az óváriaknál.

15. perc: Tóth Eszter emberhátrányból szépít. 7-6.

14. perc: Tóth G. védekezése hétméterest és kétperces kiállítást ér. Malec ezt is bedobja. 7-5.

13. perc: Belülvédekezés az óváriaknál, a hétméterest Malec belövi. 6-4. Tóth G. átlövése a hálóban. 6-5.

12. perc: Tóth Eszter próbálkozása nem jó.

11. perc: Petika a felső lécre lövi a labdát. Kovács hibázik támadásban, Simara ziccerben nem hibázik. 5-4.

10. perc: Szemerey ismét védeni tud, a gyors indítást azonban lefülelik a hazaiak.

9. perc: Lancz harcol ki hétméterest. Tóth Eszter értékesíti a büntetőt. 4-4.

8. perc: Szemerey védése után Lancz eredményes: egy gólra olvad az óváriak hátránya. 4-3.

7. perc: Lépéshiba a kékeknél. Tóth lapos bejátszási kísérlete nem, aztán kicsúszik a labda Tóth Eszter kezéből.

6. perc: Petika jobbról a rövid alsóba lő. 4-1. Stranigg lövése ezúttal gólt ér. 4-2.

5. perc: Stranigg lövését is védi Ivancok. Petika lövése becsorog. 3-0. Tóth G. remek testcsellel kerül helyzetbe, ő szépít. 3-1.

4. perc: Kemény ütközés a zágrábi kapu előtt, de mindkét játékos tudja folytatni. Lancz lövése nem jó, Ivancok véd ismét. Lisjak növeli a horvátok előnyét. 2-0.

3. perc: Megint Tóth próbálkozik, ez a lövés sem hoz gólt. Belemenés a horvátoknál.

2. perc: Tóth lő ismét, védi a kapus. Curic lövi a mérkőzés első gólját. 1-0.

1. perc: A fehérben játszó óváriak kezdik a meccset. Kékben a hazaiak. Tóth G. lövését védi a kapus, Szemerey is így tesz a gyors horvát akció végén, Petika lövése után.

Előzetes - Szombaton a zágrábi Dom Sportovában lép pályára a második Európa-liga csoport mérkőzésén a Motherson-Mosonmagyaróvár. A találkozóra harminc jegyet kapott a klub, amelynek az elosztását a szurkoló busz szervezői fogják elvégezni. Ők jelezték nekünk, hogy külön autóval nem is érdemes elindulni Horvátországba, Az előzetes esélyekről pedig Gyurka János vezetőedző és Tóth Gabriella nyilatkozott.

Gyurka János a Motherson-Mosonmagyaróvár vezetőedzője: - Idegenben folytatjuk az Európa-liga sorozatot a nagy hagyományokkal bíró HC Lokomotíva Zagreb ellen, amely most vezeti a horvát bajnokságot. A járvány miatt a csoportmérkőzések első körében ők nem léptek pályára így kevesebb az információk az aktuális formájukról. Abban azonban biztosak vagyunk, hogy Nenad Sostaric mester alaposan fel fogja készíteni a csapatát és a mérkőzéseik felvétele azt is megmutatta, hogy a Dom Sportovába bizony nem győzni járnak az ellenfelek. Összeszokott csapatuk van, képzett kézilabdázókkal, akik fegyelmezetten, pontosan játszanak, harcolnak, küzdenek minden labdáért, hogy hibára kényszerítsék az ellenfelüket. Mi játékban vagyunk, de nehéz megjósolni, hogy ez mennyiben lesz előny vagy hátrány a következő nemzetközi mérkőzésünk szempontjából. Azt ugyanis hamar megtapasztaltuk, hogy a párhuzamos hazai és nemzetközi terhelés nem könnyű egy olyan fiatal csapat számára, mint amilyen a mi csapatunk. Feldolgoztuk, átbeszéltük a balul sikerült budaörsi mérkőzést, amelyen kiderült, hogy csak az ilyen téren már tapasztalattal bíró Tóth Gabi tudta a terhelést kezelni. Vannak gondjaink, sérülések, betegségek sújtanak, ahogy sajnos mostanában a legtöbb csapatot, de nem akarunk sem panaszkodni, sem pedig hangzatos nyilatkozatokat adni. Javítani kell a játékunkon, de ennél még egyértelműbb, hogy óriási szükség lesz a mentális erőnkre, tehát egy teljesen más szellemiséggel kell pályára lépnünk.

Tóth Gabriella a Motherson-Mosonmagyaróvár kézilabdázója: - Nagy magasságokban és mélységekben is jártunk az elmúlt napokban, hiszen az Európa-ligában sikerült nyernünk, de a hazai bajnokságban vereséget szenvedtünk. Sajnos a teljesítményünk, a játékunk hullámzó volt, amit a folytatásban nem engedhetünk meg magunknak. Szombaton ismét egy nagyon jó csapat ellen fogunk pályára lépni, tehát egy nehéznek ígérkező mérkőzés vár ránk Zágrábban. Nagyon gyorsan össze kell tehát szednünk magunkat, mert ezek a sorozat mérkőzések nagyobb stabilitást igényelnek tőlünk.