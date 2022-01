Motherson Mosonmagyaróvári KC–ES Besancon Feminin 38-30 (20-13)

Első Európa Liga-mérkőzését játszotta Győrben a Mosonmagyaróvári KC, az ellenfél a francia Besancon csapata volt. Az első tíz percig tudta tartani a lépést a vendég együttes az óváriakkal, utána azonban - főként Tóth G., Kojic és Pásztor révén - egyre jobban ellépett az MKC a franciáktól. Az előny megszerzéséhez (aztán a megtartásához) nagyban hozzájárult a bravúrokat bemutató Szemerey Zsófi kapus is. Hétgólos előnnyel vonultak a csapatok a szünetre.

A második félidőben közepére sikerült négygólosra ledolgoznia a hátrányt a Besanconnak, ám a félidő második fele már az óváriaké volt. Mistina Kitty is jól szállt be kapusként az utolsó percekre, így végül nyolc góllal verte ellenfélet az MKC. Pásztor Noémi 7, Tóth Gabriella 6, Kojic, Stranigg és Kovács Patrícia 4-4, Lancz, Asanin, Hajtai és Tóth Eszter 3-3 gólt szerzett, egyszer Mihály Petra is betalált. Szemerey védési százaléka 30, Mistináé 42 volt. A vendégeknél Dembele és P. Robert 5-5 gólt szerzett, Granier, Frencon és Zazai 4-4, Mariot és Aoustin 3-3, Nosek pedig 2 gólt lőtt. A Besancon első számú kapusa, Roxanne Frank neve mellett 18 százalékos a védési mutató. Bonnet csak egy hetes erejéig szállt be, azt nem tudta védeni.

Percről percre

60. perc: Időkérés 46 másodperccel a vége előtt óvári oldalon. Talpon az Aréna, vastaps közepette indul az óvár támadás. Egy ünnepléssel ér véget: Asanin átlövése a jobb felsőben. 38-30. Zazaiig jut a labda 3 másodperccel a vége előtt, a jobb szélről azonban nem találja el a kaput, így nyolc gól marad a különbség a lefújáskor is.

59. perc: Hétméteres, kiállítás a túloldalon. Stranigg ezt most nem lövi be, Dembele viszont már nem jöhet vissza a pályára. Büntetővel ér véget a másik oldalon is a támadás. Zazai úgy örül ennek a gólnak, mintha az indokolt lenne. 37-30.

58. perc: Passzívig támadnak a vendégek. Mistina védi Mariot lövését.

57. perc: Elveszíti a labdát az MKC. Mistina Kitty viszont úgy gondolja, hogy ő is hozzá akar járulni egy újabb védéssel az MKC most már biztosnak mondható győzelméhez. Hajtai pedig egy góllal erősít rá minderre. 37-29.

56. perc: Dembele próbálja meccsben tartani a vendégeket. 36-29.

55. perc: Jó az óvári blokk, a jobb szélről ismételhet Zazai, ezt pedig Mistina Kitty védi, és Hajtai még el is éri az oldalvonal előtt a labdát. Kovács Patrícia pedig gólt szerez a másik oldalon. 36-28.

54. perc: Lerántás miatt két percre kiszáll a játékból Robert. Jobb szélről a rövid felsőbe: Mihály Petra első góljának ez a rövid története. 35-28. Időkéréssel válaszol a franciák szakvezetése.

53. perc: Lancz lövi a labdát a kapu mellé.

52. perc: Mariot eredményes. A másik oldalon Pásztor dob gólt. 34-27. Dembele újra betalál. 34-28.

51. perc: Jó védekezés, jó indítás, szép gól Kojictól! 33-26.

50. perc: Dembele eredményes ismét hosszú idő után. 31-26. Újra jön Stranigg, újra hétméterest dobhat a mosonmagyaróvári csapat. Ezt is belövi! 32-26.

49. perc: Üres támadásban a Besoncon kapuja. Nosek gólt szerez. Kovács gólja másodpercekkel később jön válaszul. 31-25.

48. perc: Hétméteres, Frecont kiállítják két percre. Stranigg ezt a büntetőt is belövi. 30-24.

47. perc: Kojic egy lefordulásból szerzett góllal növeli az előnyt. Granieré a revansgól. 29-24.

46. perc: Most a franciák reklamálnak: belefújt a góljukba a játékvezető. Sajnos pár másodperccel később már érvényes a találat Frecontól. Jön a gyors válasz Kovácstól. 28-23.

45. perc: Aoustin eredményes. 26-22. Belülvédekezés miatt most az MKC lőhet hetest. Stranigg áll oda a büntetőhöz: a felső lécről pattan a labda a gólvonal mögé. 27-22.

44. perc: Passzívból lőnek a franciák, Szemerey véd. A gyors óvári akció végén Frank is bemutat egy bravúrt Kojic lövése után.

43. perc: Könnyű védés Szemereytől. Kojic betalál a jobb szélről. 26-21.

42. perc: Szemerey védi Frecon lövését. Nincs gól a túloldalon sem, Kovács hibázik.

41. perc: Tóth Eszter gólja most nagyon kellett! 25-20. Paulina Robert eredményes ismét, immár ötödik gólját lövi. 25-21.

40. perc: Hazai időkérés, 65 másodperc van még az emberhátrányból. Hajtainak most csak a kapufa jön össze. Újabb emberelőnyös gól, ezúttal Frecontól.

39. perc: Nosek szalad bele Pásztor kezébe: két perc - a játékvezetők szándékosnak ítélték. Szemerey védi Robert lövését. Robert aztán labdát szerez és Graniert indítja, neki nincs nehéz dolga az üres kapuval. 24-19.

38. perc: Straniggig jut a labda, ő pedig remek gólt szerez a bal szélről. 24-18.

37. perc: Lancz eredménes. 23-17. Újra hetest dobhatnak a vendégek. Ezt is Zazai értékesíti. 23-18.

36. perc: Tóth Eszter góljára gyorsan jön a válasz Granier-tól. 22-17.

35. perc: Dembele lövése pontatlan. Straniggot bírkózzák le.

34. perc: Újabb kétes helyzetben döntenek az óváriak ellen a játékvezetők, ezért szól most a füttyszó hangosan az Audi Arénában.

33. perc: Kétkapufás találat Kovács Patríciától. 20-15. Némi töprengés után hetest ítélnek a koszovói játékvezetők a vendégeknek. Zazai belövi. 20-16.

32. perc: Hiba a hazai akció küzben. Aoustin ejti a labdát Szemerey kapujába. 19-15.

31. perc: Itt a folytatás, a franciák kezdenek. A jobbszélsőtől jön az első gól, Granier eredményes. 19-14.

30. perc: Francia góllal indul az első félidő utolsó perce. 19-13. Robert góljára gyorsan jön az óváriak válasza Asanintól. 20-13. Rosiak kapufájával ér véget az első félidő.

29. perc: Megint Szemerey véd, aztán Tóth G. szerez gyors gólt. 19-12. Szemerey elkapta a fonalat, most Faure ziccerét tudja védeni lábbal.

28. perc: Szemerey véd ismét nagyot. Zazai labdát szerez, aztán Török védekezik szépen.

27. perc: Még mindig emberhátrányban a Besancon. Hiba csúszik a gyors óvári akcióba.

26. perc: Óriási átlövésgól Asanintól: először vezet öttel az MKC! 17-12. Támadóhiba a franciáknál, üreskapus gól Hajtaitól. 18-12.

25. perc: Passzívig támadnak a vendégek, Hajtai labdát szerez, Mariot pedig leteperi: két perc.

24. perc: Talpról, test mellől, már nem először lő így gólt Tóth G. 16-12.

23. perc: Remekül járatják a labdát a mosonmagyaróváriak, Tóth Eszter ünnepelheti első gólját az akció végén. 15-12.

22. perc: Labdaszerzés, indítás, Pásztor-gól. 14-11. Kár, hogy gyorsan érkezik a gól a másik oldalon is, Mairot eredményes. 14-12.

21. perc: Frecontól jön a gyors válasz. 13-11. Frank védi Asanin próbálkozását.

20. perc: Hazai időkérés. Pazar bejátszás, szép beállógól Pásztortól. 13-10.

19. perc: Pásztoré az újabb óvári gól. 12-10. Lépéshiba a vendégeknél.

18. perc: Hajtai is feliratkozik a gólszerzők közé. 11-9. Rosiak eredményes a másik oldalon. 11-10.

17. perc: Büntetőt lőhet az MKC. Tóth Eszter áll oda, a kapufát találja el nagy erővel, onnan oldalra megy ki a labda. Mairot eredményes. 10-8. Óvári lábat ért a labda a játékvezetők szerint, a gyors indítást Robert váltja gólra. 10-9.

16. perc: Remek gól Lancztól, gyorsan jön a válasz Frecontól. 10-7.

15. perc: Ez az emberhátrány is jól indul: Lancz szerez gólt. 9-6. Technikai hiba a vendégeknél.

14. perc: Kojic ziccerből nem hibázik. 8-5. Átlövésből eredményes Nosek, Tóth G.-t pedig kiállítják két percre ütésért. 8-6.

13. perc: Francia gól Zazaitól. 7-5. Tóth G. lövését védi a kapus, Frank.

12. perc: Jó védekezés után gyors gól Tóth Gabriellától. 6-4. Lefordulásgól Pásztortól. 7-4. Francia időkérés.

11. perc: Még mindig emberhátrányból jön az újabb találat, Tóth G. ezúttal út pattintja a labdát a kapuba. 5-4.

10. perc: Emberhátrányból szerez pazar átlövésgólt Tóth G. 4-4. Szemerey nagyot véd Granier próbálkozásánál.

9. perc: Dembele újra eredményes. Pásztort pedig kiállítják két percre, a gólszerzőt rántotta le. 3-4. Faure kap sárgát.

8. perc: Védekezésben egyébként Kovács Patrícia váltja Tóth Esztert. Pásztor második gólját szerzi. 3-3.

7. perc: Megint hosszúra nyúlik a vendégek támadójátéka. Dembere betalál. 2-3.

6. perc: Kojic lövése nem jó. Megtalálják a beállót a franciák, Robert eredményes. 2-2.

5. perc: Rossz a passz az óváriaknál. A gyors ellentámadás végén Szemerey véd.

4. perc: Jól védekezik a Lajta-parti csapat. Szemerey védi Nosek passzívból leadott lövését.

3. perc: Kapufát lő Stranigg. Szemerey védi Dembele lövését. Pásztor révén ismét vezet a hazai csapat. 2-1.

2. perc: Szemerey védi Dembele lövését. Az ismétlés elmegy a kapu mellett. Az MKC első EL-gólját Tóth G. lövi. Aoustin egyenlít. 1-1.

1. perc: Szemerey a kapuban, Stranigg és Kojic a két szélső, Tóth E. és Lancz a két átlövő, Tóth G. irányít, Pásztor a beálló. Feketében az óváriak, ők kezdik a meccset. A pirosban játszó vendégek kivédekezik az első támadást.

Előzetes - A kupasorozatban 16 csapat van versenyben, négy négyes csoportban küzdenek egymással az együttesek. Az MKC bajnoki bronzérmesként most kapcsolódik be az Európa Ligába. A francia Besancon mellett még a norvég Sola és a horvát Lokomotiva Zagreb szerepel a kvartettben, ahonnan az első két helyezett jut tovább.

A mosonmagyaróváriak történetük során először szerepelnek a nemzetközi porondon, tulajdonképpen most mutatkoznak be az európai női kézilabdának. A rajt előtt nehéz megjósolni az esélyeket, az óváriak mindenesetre úgy vágnak neki a hat mérkőzésnek, hogy kiadják magukból a maximumot, ami majd kiderül, mire lesz elég. A mérkőzéseket azért Győrben rendezik, mert a mosonmagyar- óvári UFM-aréna – kétoldali lelátó hiányában – nem felel meg a nemzetközi előírásoknak.

Gyurka János vezetőedző így várja a premiermérkőzést: – Fiatal csapat vagyunk, amely most feláll az európai mérlegre és ott méretteti meg magát. Olyan ellenfelekkel találkozunk, melyek adtak játékost a decemberi Norvégia–Franciaország világbajnoki döntőre. A csoportból történő továbbjutást bravúrnak tartanám, de olyan összetartó, egymásért, a klubért küzdeni tudó játékosaink vannak, akikkel ezt meg lehet valósítani. Fantasztikus közönségünk segítségével elsősorban a hazai találkozóinkon szeretnénk annyi pontot összegyűjteni, amelyek egy idegenbeli bravúrral továbbvihetnek bennünket. Felkészültünk tehát erre az „angol foci” mintájú sorozatra, ahol számunkra nincs eredménykényszer, de nem is feltett kezekkel érkezünk. Döntő lesz, hogy a nemzetközi mezőny sebességét mennyire tudjuk majd felvenni és ezen belül a kvalitásainkat, a technikai tudásunkat alkalmazni. Hosszú lesz ez a sorozat, sok utazással, némi stressz jelenlétével, sőt, várhatóan hullámvölggyel is, hiszen edzeni, fejleszteni nem nagyon lesz idő. Ezért kiemelten figyelünk a regenerációra, a mentális felkészítésre, mert kizárólag az a csapat lehet ilyenkor sikeres, amelyik az eredményektől függetlenül képes lesz a megújulásra. Az a legfontosabb célunk, hogy folyamatos legyen a tagságunk ebben a mezőnyben, így tanulni, tapasztalatokat szerezni szeretnénk.

Az MKC programja1. forduló, január 9., 14 óra: MKC–Besancon. 2. forduló, január 15., 18 óra: Lokomotiva Zagreb–MKC. 3. forduló, január 22., 20 óra: MKC–Sola. 4. forduló, február 6., 14 óra: Sola–MKC. Február 12., 20 óra: Besancon–MKC. Február 20., 14 óra: MKC–Lokomotiva Zagreb.