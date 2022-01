MOL Fehérvár FC – ETO FC Győr 0-5 (0-1)

Székesfehérvár, MOL Aréna.

MOL Fehérvár FC: Szalai F. – Horváth M., Romanoczki, Jánosi, Gergics, Bognár, Szabó B., Pécsi, Kozma, Földvári, Szehofner. Cserék: Németh N., Földesi, Békefi, Forró, Izinger. Vezetőedző: Kenyeres Imre.

ETO FC Győr: Kovács L. - Fél P., Kovács L., Kránicz (Smuk 70’), Fél A. (Szatmári 70’), Nagy L. (Gaál 46’), Nagy F. (Rozs 70’), Rácz, Németh L. (Hideghéty 70’), Süle, Feketevízi (Oláh 70’). Vezetőedző: Menczeles Iván.

Gsz.: Süle (15’, 55’, 65’, 67’), Nagy F. (59’).

Menczeles Iván: - Jól sikerült az első felkészülési mérkőzésünk! Hetven percig a felnőttjátékosok kaptak lehetőséget, majd utána több U19-es korosztályú fiatal is a pályán volt, akik bizonyították, hogy bátran nyúlhatunk hozzájuk a jövőben. Külön ki kell emelni, hogy Süle Dóra nagyon jó napot fogott ki, gyönyörű gólokat szerzett. Természetesen akadtak hibák is, amiket ki kell javítanunk, ezen fogunk dolgozni a bajnoki rajtig. Ahhoz képest viszont, hogy első mérkőzés volt, magabiztosan győztünk az NB II bajnokesélyese ellen, jó játékot bemutatva. Magabiztosan védekeztünk, és szép támadásokat vezettünk, amikből akár több gólt is szerezhettünk volna.