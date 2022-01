ETO FC Győr-Haladás

Előzetes - Nem túl hosszú, ám kemény felkészülési időszakon van túl az ETO FC. Klausz László csapata edzőmérkőzéssel a háta mögött készülhet a vasárnapi, Szombathelyi Haladás elleni bajnoki találkozóra. Minden bizonnyal jó mérkőzésre van kilátás, ugyanis ez a párosítás minden osztályban rangadónak számít. A két csapat őszi mérkőzésén 1-1-es döntetlen született Szombathelyen, akkor az utolsó pillanatban Kulcsár Kornél büntetőjével sikerült egyenlítenie a győri csapatnak. Ezúttal hazai pályán a három pont megszerzésének reményében lépnek pályára Priskinék, a presztízs mellett a hazai mérlegen is javítani szeretnének a zöld-fehér játékosok. Ezt reméli Klausz László is, aki bízik benne, hogy csapata sikerrel veszi az első tavaszi mérkőzést.

- Azt gondolom, kihoztuk a maximumot a felkészülésből – kezdte Klausz László. – Jó állapotban jöttek vissza a szünetről a játékosok, normális heti periodizáció ment, a hétvégén mérkőzésekkel. A vasárnapi, Haladás elleni összecsapás más jellegű lesz, mint a felkészülési időszakban játszottak, ott a támadásokra helyeztük a hangsúlyt, ám a szombathelyi gárda nagyobb játékerőt képvisel, így most a védekezés is nagyon fontos lesz, de természetesen támadásban is folyamatosan fejlődnünk kell. Mentálisan is teljesen más lesz ez a kilencven perc, mint az elmúlt hetekben volt, másképp kell a játékosoknak is hozzáállni, de azt gondolom, hogy ezzel nem lesz probléma, és szeretnénk megnyerni a mérkőzést.