GYVSE-UNI Győr–UVSE 3–14 (2–3, 0–3, 0–3, 1–5)

Győr, ob I-s női mérkőzés. V.: Pintér, Kevi.

GYVSE: Kiss E. – Horváth D., Fráter, Baksa, Vaszari, Török, Németh V., Huszti V. 1, Huszti D., Kovács P. 1, Finta, Dróth, Kurucz 1, Mozbauer P. Edző: Vogel Zsolt.

UVSE: Magyari – Aubéli 2, Ábel-Antal 5, Forgács, Szücs 1, Keszthelyi-Nagy R. 1, Kóka, Faragó 1, Szegedi 2, Tóth R. 1, Irmes, Peresztegi-Nagy K. 1, Rádli, Golopencza. Edző: Benczur Márton.

Az első negyedben jól tartották magukat a győriek a címvédővel szemben, és a folytatásban is megnehezítették a vendégek dolgát. Csak az utolsó nyolc percben lett tíz gólnál nagyobb a különbség.

Vogel Zsolt: – Azt mondtam a lányoknak, hogy az ilyen ellenfelek ellen, az ilyen meccseken bizonyíthatjuk, mennyit fejlődtek, hol tartanak. Nem is lehetek elégedetlen, mert olyan elánnal, akarással mentek be a vízbe, amit vártunk, és összességében a meccs nagy részében meg is tudták valósítani, amit kértem tőlük. Fontos kérés volt, hogy ne hagyjunk könnyű gólokat lőni az UVSE-nek, amit meg is csináltak a játékosok. Erre a teljesítményre lehet építeni a folytatásra.