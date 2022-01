A csapat kétéves szerződést kötött a dán válogatott átlövőjével, Line Haugsted-del, aki nyáron a Viborg-ból érkezik a Rába-partjára - közölte honlapján a klub vasárnap este.

„Line Haugsted jelenleg a világ egyik legjobb védőjátékosa. A klub magasszintű célkitűzéseit figyelembe véve, vezetőként –több információ birtokában– kell felelősségteljes döntéseket előkészítenem az Elnökség számára és közösen kell a döntéseket meghozni. Nem véletlen, hogy a rangos, nagy világeseményeken személyesen veszünk részt. Ezen alkalmak jó lehetőséget nyújtanak a menedzserekkel és játékosokkal való találkozásokra. Így történt ez 2021 decemberében is. A spanyolországi világbajnokságon rendkívül jó benyomást keltett Line játéka, aki nemcsak nagyszerű védő, hanem a kontratámadásokban is eredményes. Ambors Martín vezetőedzővel úgy érezzük, hogy a játékos abszolút beleillik a klub játékosstruktúrájába. Örülök, hogy 2024-ig biztosan a Győri Audi ETO KC-t erősíti. Várjuk Győrben, de addig is sok sikert kívánunk neki a Viborgban” – nyilatkozta Dr. Bartha Csaba elnök.

„Nagyon boldog vagyok, hogy a világ legjobb csapatának tagja lehetek nyártól. Viborgban nagyon jól érzem magam, de úgy gondolom, hogy most eljött számomra az idő, egy új országban, egy új csapatban is kipróbáljam magam. Több megkeresésem is volt, de arra a lehetőségre, hogy a Győri Audi ETO KC játékosa lehessek nem tudtam nemet mondani. Ismerem a csapatot, tudom az eredményeit, a klub filozófiájával és céljaival teljes mértékben azonosulni tudok. Ez azonban még a jövő, most maximálisan arra koncentrálok, hogy a Viborggal minél jobban szerepeljünk a dán bajnokságban és az Európa Ligában.” – nyilatkozta Line Haugsted.

Line Haugsted 2016 óta a Viborg játékosa, eddigi pályafutása során csak dán klubokban, a Midtjylland a Skive és az Odense csapataiban szerepelt. A 27 éves átlövő 2021 decemberében bronzérmet nyert a dán válogatott tagjaként a spanyolországi világbajnokságon.