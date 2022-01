Tavaly augusztusban a pozsonyi Új Szónak adott egy hosszabb interjút, amiben részletesen beszélt az életútjáról.

„Nálunk komoly sportos háttér volt, nem csak úgy az utcán szívtam magamba a sportolást. Nagyapám korosztályos sportlövő Európa-bajnok volt, később a felvidéki lovassport megalapítója lett. Apukám Szepsiben és Eperjesen volt labdarúgó, a hetvenes években csak a katonaság miatt nem tudott külföldre menni. Édesanyám meg távolugró és kézilabdázó volt, tehát genetikailag itt megvolt az alap. Én gyerekkoromban kosaraztam, karatéztam, labdarúgó voltam, teniszeztem, az atlétika csak az ötödik-hatodik sportág volt” – vallotta magáról a Rozsnyóról származó szakember. Atlétikában napjainkig ő tartja a tízpróbázók szlovákiai országos csúcsát.

„Én konok ember vagyok, ha valamit a fejembe veszek, nehezen tudnak róla lebeszélni, ez a tízpróbával is így volt. Soha nem voltam profi, de jó ütemben hoztam be a lemaradásaimat. 1996-ban csak hajszállal csúsztam le az atlantai olimpiáról, Szlovákiából hárman mehettek, nekem pedig a negyedik legjobb eredményem volt. Az első szlovákiai rekordot 2000-ben értem el, 2001-ben pedig másodjára is sikerült megjavítanom az országos csúcsot. A képességeim, az edzések sokkal nagyobb eredményekre predesztináltak, vagyis én abszolút nem voltam megelégedve ezzel az eredménnyel.”

Amikor befejezte a Károly Egyetemet, Budapestre költözött, megnősült és elvégezte a Testnevelési Egyetemet, ahol jelenleg a doktori végzettségén dolgozik. Itthon kézilabdában elismert erőnléti szakembernek számít. Két évvel ezelőtt hívták a veszprémi klubhoz, de ezt a kihívást nem fogadta el, inkább a sportdiplomácia felé fordult.

Ennek egyik jelentős állomása lehet Győr, az ETO FC vezetői széke.