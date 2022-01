Mészáros Krisztofer és Tomcsányi Benedek is remekül teljesített, előbbi az egyéni összetett verseny döntőjébe a 6. helyen kvalifikálta magát, végül pedig a 14. helyen végzett. Ez utoljára magyar tornásznak több mint húsz éve, 1999-ben sikerült, akkor Supola Zoltán jutott hasonló magasságokba.„Nagyon büszkék vagyunk ezekre az eredményekre. Azt gondolom, ez a szereplés is a szakosztályban végzett munkát dicséri. A körülmények ideálisak, és ezt nem is tudjuk másként bizonyítani, mint az eredményekkel – fogalmazott Mészáros Sándor szakosztályvezető, aki hozzátette: – Sajnos a járvány miatt sokszor kerültünk nehéz helyzetbe, mert gyakran fordult elő, hogy versenyzőink karanténba kerültek vagy megfertőződtek a koronavírussal, így nem tudtak versenyeken részt venni vagy sok edzést kellett kihagyniuk. Ennek ellenére minden szinten voltak kiugró eredmények, a már említett világbajnokságon túl is.”

A felnőtteknél maradva, a szuper csapatbajnokságon – melyen a csapatokat két kadett, két ifjúsági és két felnőtt tornász alkotja és minden korosztályból egy eredmény számít bele a csapateredménybe, a GYAC az 1. helyezést érte el Szűcs Erik, Nyikos Bernát, Cserpes Ruben, Molnár Botond, Horváth Milán, Mészáros Krisztofer és Tomcsányi Benedek összeállításban.

A felnőtt országos bajnokság összetett versenyében Mészáros első, Tomcsányi második lett. Talajon Mészáros, Tomcsányi és Kardos Botond volt a sorrend a dobogósok között, és aranyérmet szerzett a győri klub lólengésben (Mészáros), gyűrűn (Tomcsányi, itt Mészáros 2. lett), ugrásban és korláton (mindkettőt Tomcsányi nyerte, míg Mészáros mindkét szeren harmadik lett), míg nyújtón Mészáros a dobogó második, Tomcsányi a harmadik fokára állhatott fel.

„A legnagyobb hazai versenyen, a Mesterfokú Bajnokságon a megnyerhető hét arany­éremből ötöt a mi versenyzőink szereztek meg, úgy, hogy a legeredményesebb magyar tornász, Mészáros Krisztofer sérülés miatt csak lólengésben versenyzett” – folytatta a szakosztályvezető. Itt összetettben Molnár Botond, Tomcsányi Benedek, Kardos Botond végzett az első három helyen, emellett talajon Kardos, lólengésben és gyűrűn Tomcsányi, korláton pedig Molnár végzett az élen. Emellett még további érmes helyezések is fűződtek a győri tornászok nevéhez. „Szerencsére az utánpótlásvonalon is jól sikerültek a kisebb és nagyobb versenyek egyaránt. Dobogós helyezések nélkül nem nagyon jöttünk haza sehonnan sem” – sorolta a sikereket Mészáros Sándor.

Tomcsányi Benedek, Molnár Botond és Kardos Botond is szállította az érmeket az országos bajnokságokon. Fotó: MW-archívum

A Zsebibaba Országos Bajnokságon a második helyezett csapatban Kovács Bianka, Balikó Flóra, Hegedűs Réka, Linnert Noémi szerepelt. A gyerek haladó ob-n szintén második lett a Hajas Dóra, Fekete Sára, Polgár Hanna, Nagy Kármen, Csák Imola összetételű gárda. Az egyéni összetett versenyben Polgár ötödik helye is dicséretes. A serdülő I. osztályú bajnokságon a Pethő Emese, Szi­lágyi-Janó Polli, Tóth-Prépost Petra és Pölcz Réka alkotta csapat hatodik lett. „A lányoknál még nem alakították ki az utánpótlás-válogatott keretét, ez januárban történik meg, a felmérésen több győri kislány is részt vesz. Idén Pethő Emese, Fekete Sára, Hajas Dóra és Polgár Hanna volt utánpótlás-kerettag” – folytatta a sportvezető.

A fiúk is jól szerepeltek, a gyerek kezdő bajnokságban ötödikként végzett a Hajba Gellért, Éber Samu, Papp Levente, Kozma Dávid, Varga Zente, Orbán Barnabás összetételű együttes, szintén ötödik lett a kezdő serdülőcsapat Boros Áronnal, Kovács Péterrel, Szabó Emillel, Berki Márkkal, Lakatos Leventével és Gál Kristóffal a soraiban. A kadett összetett magyar bajnokságon Szűcs Erik is ötödik helyen zárt. A kadett ob szerenkénti döntőjében Cserpes Ruben megnyerte a lólengést, Nyikos Bernát harmadik lett. Az ifjúsági bajnokság összetett versenyét, a szerenkénti döntőkben pedig a lólengést, az ugrást és a korlátot Molnár Botond nyerte, aki talajon, gyűrűn és nyújtón második lett.

Az Olimpiai Reménységek Versenyén, Brnóban a győztes válogatott tagja volt Molnár, akinek az egyéni összetett verseny után ezüstérmet akasztottak a nyakába. „Ami biztosnak tűnik, hogy jövőre három tornászunk, Mészáros, Tomcsányi és Kardos a felnőttválogatott keretének tagja lesz, négy versenyzőnk, Molnár Botond, Szűcs Erik, Cserpes Ruben és Nyikos Bernát került be az ifjúsági válogatott keretébe, míg Gál Kristóf és Lakatos Levente a serdülő-válogatott keretébe került be. Örömhír még, hogy a Magyar Torna Szövetség az idei évben Mészáros Krisztofert választotta meg az év férfi tornászának” – mondta végezetül Mészáros Sándor.