– A díjvívás inkább egy középkori kifejezés. Nem tekinthető vizsgának, mert egy vizsgán személyesen dől el, hogy kinek mekkora a tudása. Itt csak úgy lehet díjvívást tenni, ha már a kezedben van a tudás – mondta el lapunknak az Ars Ensis Kardvívó Iskola és nonprofit szervezet elnöke, Waldmann Szabolcs.

Az elnök szerint ezt a tevékenységet 16–17 évesen érdemes elkezdeni. A jelentkezők kezdetben egyszerű keretek között vívnak, majd amikor eljutnak a magasabb szintre, ott már teljes felszerelésben, tudással és technikákkal szállnak a szikrák és csörtetnek a kardok.

A szervezet munkatársai vallják: aki egyszer látja, hogyan is zajlik a lovagi vívás, könnyen a rabja lesz.

– Nagyon gazdag a mozgáskultúrája, jól néz ki, és kapcsolatban van a mai kor filmjeivel is. Ezt látjuk a televízióban is: a Csillagok háborújában, a Robin Hoodban és A Karib-tenger kalózaiban. Azért vívunk, hogy jobb emberek legyünk. Önmagunkért és a társaságért vívunk, hogy segítségével legyőzhessük a saját félelmeinket, gyengéinket. Azért, hogy megtanuljuk a lovagias erényeket, és alkalmazzuk azokat az életben is – fogalmazott az elnök.

A szervezetnél tanulók gyakran vesznek részt hazai és nemzetközi versenyeken. A sportegyesület alapító tagja a Magyar Hosszúkardvívó Sportszövetségnek. A győri csoport összetétele vegyes: fiatalok, idősek, nők és férfiak egyaránt rátaláltak már erre a tevékenységre. A lovagi vívásnak pedig, úgy néz ki, töretlen a népszerűsége.

Várják a vívókat

A szervezet tart még toborzót a városban, és várja az amatőr vívók jelentkezését. Edzéseket hetente két napon tartanak a győri Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolában. Hétfőn a kezdők vívnak, csütörtökönként pedig a magasabb szinten lévő résztvevők gyakorolják, és egyben élvezik a szabadvívást. Információ a www.arsensis.hu weboldalon.