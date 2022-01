„Nagyon örültem, amikor edzőm, Vogel Zsolt szólt, hogy megnéznék Amerikában, mit tudok. Eredetileg nyáron kellett volna jönnöm, a járvány miatt azonban ez csúszott. Nemrég dőlt el, hogy most télen is tartanak ilyen toborzást, kiválasztást. Bevallom, nem izgulok, nincsenek túlzó elvárásaim. Egyszerűen csak szeretném megmutatni, mit tudok. Aztán ha úgy válnak el tőlem, hogy várnak vissza, az óriási lenne” – mondta még a kiutazás előtt a játékos, aki hét éve kezdett vízilabdázni, és elég hamar a kapuban találta magát. „Az alkatom miatt, illetve mert a mezőnybeli birkózást annyira nem szerettem, hamar beálltam a kapuba. Az edzőm is szeretett volna ott kipróbálni. Nagyon megtetszett, ott is ragadtam, azóta az esetek nagy százalékában kapus vagyok” – mondta a fiatal tehetség, aki hosszú és fárasztó út után érkezett meg az Egyesült Államokba.

„Életemben ennyi filmet nem néztem még meg egyhuzamban” – elevenítette fel az indulást Panna, akinek elég sokat kellett utaznia a kint töltött időszakban. „Amerikában kicsit mások a távolságok. A család, amelyik befogadott erre az időre, egy órára lakott a reptértől. Miamitól kicsit messzebb, egy szép kertvárosi helyen élnek. Bevallom, nekem már az furcsa volt, hogy szinte minden utca ugyanúgy nézett ki, a második hét végére azért már megtanultam az utat. Az is meglepett, hogy onnan tömegközlekedés nem volt, szerencsére a családból valaki mindig el tudott vinni az edzésekre, hiszen az is negyven-negyvenöt perces autózás volt” – folytatta a fiatal kapus.

Hetente négy edzés volt, pénteken szünnap, és elvileg szombaton is lett volna edzés, de akkor éppen úszóversenyt tartottak az uszodában. Rögtön az érkezés másnapján két meccset is játszott Panna, de a fő esemény a válogató volt. „Az egyik edzőmeccset megnyertük, a másikat elveszítettük, de mindkettő nagyon jó és hasznos volt. Nehéz volt, hogy ismeretlen csapat ellen játszottam. Ismeretlen arcok voltak velem szemben, a meccsek hangulata is másabb volt a megszokottnál. Ami nehézséget okozott, hogy bár jól beszélek angolul, nem igazán készültem fel arra, hogy nem az anyanyelvemen kell irányítani a csapatot” – mesélte Panna, aki aztán az edzéseken egy kapusedzővel külön edzett.

„Nagyon jó szakember, bejött a stílusa, ahogyan tartotta az edzést. Ami meglepett, hogy sokkal lazább, szabadabb volt az edzés. Kemény, de nem volt annyi kötöttség, többször is rám bízta, hogy éppen milyen feladatot csináljak. Ami a válogatót illeti, kilenc edző is érkezett különböző államokból. A bemelegítés után különféle gyakorlatokat kellett elvégeznünk. Volt, hogy időre kellett megcsinálni valamit, aztán azt is nézték, mennyire tudunk kiemelkedni a vízből, és sok egyéb dolgot, amit aztán összegeztek a szakemberek. Ezt követően kétkapus játék volt.

Összesen tizenöten voltunk, ebből ketten kapusok. Érdekesség, hogy közel a csapat harmada magyar származású vagy kötődésű, volt, aki kint született, és olyan is, aki a nyelvünket is beszélte. Miután lement az edzés, az edzőkkel lehetett külön beszélgetni, kérdezni őket az egyetemről. Majdnem mindegyikkel sikerült is beszélnem, közülük négyen már ott jelezték, hogy tetszett nekik az, amit láttak tőlem. Még itthon egy csapattársam apukája összeállított rólam egy rövid videót, ezt többen el is kérték tőlem. Az egyik edzővel, aki egy nyugat-virginiai egyetemen tréner, azóta is e-mailezem, több levélváltásunk volt. Meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok, de nagyon örülnék, ha összejönne az egyetemi ösztöndíj, nagy álmom válna valóra” – mondta a kapus, aki még másik két egyetemet nézett ki, egy New York-it és egy philadelphiait.

„Februárban kiderülnek a jövő évi ösztöndíjak, így hamarosan eldőlhet a dolog. Meglepett, hogy azt is mondta ez egyik edző, hogy idén eltekintenek minden vizsgától, csak egy motivációs levélre van szükség. Mindenesetre azért egy SAT-vizsgát szeretnék letenni” – tette hozzá Panna, aki kicsit más karácsony előtti hangulatba kóstolt bele Floridában. „Nagyon meleg volt, számomra kicsit illúzióromboló is volt, hogy rövidnadrágban és pólóban járok az utcán. Viszont minden karácsonyi díszben pompázott, az utcák mindenhol úgy néztek ki, mint ahogyan azt a filmekben látni. Ez a része nagyon tetszett” – mesélte.

Mozbauer Panna a mostani tanév végén érettségizik a Péterfy-gimnáziumban. Most a tanulás van a fókuszban. „A héten és a jövő héten is sok számonkérésem lesz, hiszen a kiesett időt be kell pótolnom. Kemény időszak ez is, de megérte, hiszen életre szóló élménnyel lettem gazdagabb” – mondta végezetül a tehetséges kapus.