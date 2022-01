A milánóiak három fontos játékosukat is kénytelenek nélkülözni az Afrika Kupa miatt, így a két középpályás, Franck Kessié és Ismaël Bennacer mellett a balhátvéd, Fodé Ballo-Touré játékára sem számíthat Stefano Pioli vezetőedző. Utóbbi hiánya pedig akár egy hatalmas lehetőséget is jelenthet a magyar utánpótlás-válogatott balhátvéd, Kerkez Milos számára, akit a milannews24.com értesülése szerint nagy eséllyel nevezni fog a meccskeretbe az 56 esztendős szakember. A portál úgy tudja, a 18 éves játékos már vasárnap és hétfőn is az első csapat keretével edzett a José Mourinho vezette AS Roma elleni bajnokira készülve.

Kerkez 2021 februárjában igazolt az ETO FC Győrtől az AC Milan Primaverához, azaz a második együtteshez, amelynél eddig 26 fellépésen két assziszt fűződik a nevéhez. A vajdasági születésű labdarúgó a nyáron felkészülési mérkőzésen már pályára lépett a felnőtteknél is, akkor a harmadosztályú Pro Sesto elleni 6–1-re megnyert összecsapáson két gólt is szerzett.