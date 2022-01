A Krasznai-csarnokban már tavaly óta együtt edzenek az egyetemista röplabdások, hozzájuk hétfőn és csütörtökön 21 órától lehet még csatlakozni. Férfi és női csapata is van már a Soproni Egyetemnek, s a SMAFC vezetése azt szeretné, ha a közeljövőben egyre magasabb szinten képviselnék a klubot a röplabdaversenyeken. Már be is nevezték őket a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség országos bajnokságára.