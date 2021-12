A zöld-fehéreknél komoly változások történtek a karácsonyi szünet alatt: távozott a kanadai Shay Colley és a szerb Nevena Markovic, helyükre pedig két rutinos játékos, az amerikai Jordin Canada és az orosz Albina Razeva érkezett. Utóbbi egyébként a klub első orosz légiósa.

Albina Razeva 1994. november 14-én született, a török csapat előtt játszott többek között az orosz Dinamo Kurszk, a szintén orosz Orenburg és a belga Castors Braine együttesében, így euroligás tapasztalattal rendelkezik.

Fűzy András elnök így indokolta a játékoscseréket: „Aari McDonald távozása után minden törekvésünk ellenére sem tudtunk megfelelő, minőségi pótlást találni. Shay Colley átmeneti segítséget tudott nyújtani, mert elsősorban ő nem irányító, inkább hátvéd, azaz a kettes poszton érezte otthon magát. Ennek ellenére Colley játéka stabil volt, ezen a poszton Ruff-Nagy Dorci is felnőtt a feladathoz. Viszont mindenképpen olyan játékost szerettünk volna igazolni az egyes posztra, aki illeszkedik a játékstílusunkhoz, nem kezdő, tudásával, tapasztalatával segíteni tudja csapatunkat, játszott már Európában, ismeri a körülményeket, és irányítóként meghatározó tud lenni.

Így esett a választás a Seattle Storm irányítójára, Jordin Canadára, aki kétszeres WNBA-bajnok, többször volt az All Star-csapat tagja, és a legjobb védőjátékosnak is többször megválasztották. A másik poszton Nevena Markovic is vészmegoldás volt, ő játékstílusban sem illeszkedett a poszthoz, illetve krónikus sérüléssel is bajlódott. Ezért megköszöntük az együttműködést, és az ötös posztra európai klasszist igazoltunk. Az orosz Albina Razeva az ősszel Európa-kupa-ellenfelünk, a török Elazig játékosa volt, már azokon a meccseken felfigyeltünk alkatára, teljesítményére. Mindketten az új év első napján csatlakoznak csapatunkhoz. Velük reményeink szerint stabilzálni tudjuk az egyes és az ötös poszton a játékunkat.”