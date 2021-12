Ahogy az elmúlt másfél évtizedben, úgy most is dobogón végzett a klubok közötti pontversenyben a szövetség összesítése alapján, a felnőtt versenyzők eredményességének köszönhetően pedig az olimpiai rangsorban négy tradicionális fővárosi egyesület mögött az ötödik helyen zártak.A szakosztály évzáróján elsőként Sári Nándorra emlékeztek a megjelentek, Ábrahám Csaba, a klub elnöke is felidézte, hogy Kammerer Zoltán, Kadler Viktor és Benkő Zoltán győri sikereiért mennyit tett a napokban elhunyt mesteredző.

A klub eredményeit Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő is méltatta, és az egyesület egyik fiatal versenyzőjét, Tóth-Borov Bencét külön is díjazta. Borsodi Géza 10 esztendős tanítványa az idei évben minden versenyt megnyert, ahol rajthoz állt.

„Köszöntöm a világ legjobb kajak-kenu csapatának tagjait. Ez a kijelentés talán meghökkentő lehet, de igaz” – így kezdte a beszédét Schmidt Gábor. Az MKKSZ elnöke, aki emlékeztetett arra, hogy az idei világversenyeken a magyar válogatott szerepelt a legjobban – nemcsak az olimpián, a világ- és Európa- bajnokságon, a gyorsasági és a maraton szakágban, a felnőtteknél és az utánpótlásnál egyaránt. A győri sportolók ráadásul nemcsak innen, hanem a Balatonfüreden rendezett SUP-vb-ről és az Olimpiai Reménységek Versenyéről is érmekkel tértek haza.

Mintegy kéttucatnyi verseny- ző a nemzetközi eredményeiért, több mint ötvenen pedig a magyar bajnokságon elért sikereikért kapták meg azt a kupát, ami az éves teljesítményük elismerésének szól.

Weisz Róbert, az egyesület társelnöke, a kajak-kenu szakosztály vezetője az elmúlt két év értékelését azzal kezdte, hogy a Covid-helyzet ellenére a szakosztály létszáma bővült. Ez mindenképpen az edzők érdeme – hangsúlyozta a sportvezető. Beszédében nemcsak felidézte a legnagyobb sikereket, hanem már a jövőről is szólt.

„Úgy látjuk, fontos állomásához érkezett a Kadler Gusztáv, két éve elhunyt elnökünk által megálmodott, de azóta továbbgondolt és nagyobb léptékűvé vált infrastruktúra-fejlesztési tervünk, amelynek keretében a vízitelep szomszédságában lévő önkormányzati területen megvalósulhat egy vízi szabad- idő- és versenysportközpont. A látványtervek utolsó variációja is elkészült, Dézsi Csaba András polgármester aláírásával megadta a tulajdonosi hozzájárulást a projekt elindításához.”

Weisz Róbert több elismerést is átadott, elsőként Kocsis Róbertet, az egyesület ősszel leköszönő elnökét szólította a színpadra, aki két éven át vezette a klubot. Az év szülője díjat idén Rumi Gábor kapta meg, de díjat vehetett át Horváth Csaba, a sárkányhajócsapat leköszönő kapitánya, s Meronka Péter, a klub krónikása is.

Utóbbi bemutatta a sportág győri történetéről szóló könyvet is, ami több mint 300 oldalon az eredmények mellett száz sztoriban és interjúban idézi fel a szakosztály életét a kezdetektől napjainkig. Az Erőt, egészséget! címet viselő könyvhöz a csónakházban lehet hozzájutni.

Az eseményen nem lehetett itt a tokiói olimpia bajnoka, Kopasz Bálint. A kajakos videóüzene- tében a gyerekekhez szólt. Azt tanácsolta: fogadják meg edzőik tanácsát, és akkor az eredmény sem maradhat el. Egy másik világklasszis, Csay Renáta pedig díjat alapított, amit elsőként szorgalmáért és edzésmunkájáért Gombás Alíz vehetett át.

Az évzáró különlegessége volt, hogy műsorvezetőként debütált a maraton-világbajnok Czéllai-Vörös Zsófi, a programot pedig az Arrabona Brass fel- lépése színesítette.