A 3. és 4. osztályosok már kosárlabda-mérkőzéseket játszottak, de nem a megszokott csapataikkal, így a nehezítés egyben izgalmasabbá is tette a játékot. A jó hangulatú délutánra toppant be a Mikulás, aki természetesen ajándékot is hozott minden résztvevőnek.

Fotó: Tarnai László