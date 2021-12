DVTK–Sopron Basket 56–61 (13–11, 22–19, 16–15, 5–16)

Miskolc, NB I-es női mérkőzés, 400 néző. V.: Praksch, Frányó, Goda.

DVTK: Aho 5, Vorpahl 2, Hayes 11, Kiss A. 7/3, GREEN 12. Cs.: M. Jovanovic 10/6, Kányási 2, BERNÁTH 7/3. Edző: Völgyi Péter.

Sopron Basket: January, N. JOVANOVIC 9/3, Williams 7, Varga A. 4, HATÁR 21. Cs.: Fegyverneky 5/3, Brooks 9, Gaye 6. Edző: Gáspár Dávid.

Aho a Diósgyőrnek szerzett vezetést, Williams egyenlített. Kiss triplája után Határ villanásaival fordított a Sopron. Sorra adták el a labdákat a zöld-sárgák, a hazaiak Hayes vezetésével egy 6–0-val elléptek. A negyed Gaye büntetőivel és kétpontos Diósgyőr-vezetéssel zárult. Egységes csapatjátékkal és egy 9–2-es rohammal indítva a második etapot, kilenc ponttal ellépett a DVTK. Határ és Brooks révén „kapcsolt” a címvédő. A hazai Jovanovic második triplája egy újabb 9–2-es diósgyőri roham kezdetét jelentette, tíz pont fölé nőtt a különbség. A félidő hajrájában a soproni Jovanovic is beemelt egy hármast, öt pontra csökkentette ezzel hátrányát a szünetre a Sopron.A fordulás után is Határ tartotta versenyben a vendégeket, ám Green nem engedte közelebb a bajnokot. Brooks, majd Williams labdaszerzés utáni ziccerével és utóbbi egy büntetőjével egalizált a Sopron. A harmadik szakasz hajrájában Bernáth triplája egy 10–2-es hazai rohamot indított el, hatpontos előnnyel várhatta a negyedik negyedet a DVTK. Határ vezérletével egy 6–0-val egalizált a negyedik negyed elején a Sopron a ritmust vesztő Diósgyőr ellen. A szakasz közepén egymás hibáiból éltek a felek, 51–51-nél „befagyott” az eredményjelző. A holtponton Fegyverneky a Sopront lendítette át, fordítottak a zöld-sárgák és Brooks is villant. Több mint hét és fél perc után Green megszerezte a negyed első hazai kosarát, de a feszült végjátékban a Sopron már nem engedte ki kezéből a győzelmet.

Gáspár Dávid: – Abszolút látszik az a fejlődés és változás a DVTK játékán, ami most is megmutatkozott. Szoros mérkőzésre, nagy csatára készültünk, az is lett. A támadásvezetések jobban ülhettek volna, de a meccs nem erről szólt. Kijöttek azok a hiányosságaink, amelyeken dolgoznunk kell. Sokkal tudatosabban kell felépítenünk a támadójátékot. Ezeket edzéseken tudjuk megoldani. Az utóbbi időben ezzel volt problémánk, mely meg is látszódott. Attól függetlenül, hogy rengeteg dobás kimaradt, így is tudtunk nyerni, ami örömteli.