- Sok munkával töltött nap van mögöttünk és ilyenek várnak ránk még ebben a hónapban, hiszen erre a fél évre, sőt már a következő szezonra is megpróbáljuk megerősíteni a játékoskeretünket - mondta Dr. Hoffmann László, az MKC szakmai igazgatója. - Ennek a legfontosabb eleme volt az, hogy nem kis harcok után megállapodjunk Gyurka Jánossal, akit természetesen több klub is megkeresett. Ez azonban a mosonmagyaróvári klub, a szurkolók és a játékosok szempontjából is elvárt, kívánt, logikus döntés volt, amit sikerült megoldanunk. Minden tekintetben elégedettek vagyunk Gyurka János munkájával, aki egy év alatt a mi lehetőségeink csúcsára juttatta a csapatunkat, konstruktív volt a játékos keret kialakításában és nagyon jó közösséget formált az új kézilabdázókból. A játékunk is folyamatosan fejlődik, ami a számunkra megerősítés abban, hogy előnyös lesz a magyar mezőnyben az, hogy a szakmai stábbal és a játékosokkal is hosszabb távra tervezünk.