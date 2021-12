Előzetes - A női világbajnokság miatt heteken át szünetelt a pontvadászat itthon az NB I-ben, a táblázaton jelenleg negyedik helyen álló Motherson-Mosonmagyaróvár KC számára kedden 18 órakor az UFM Arénában folytatódik a bajnoki műsor.

A hazaiak ellenfele a sereghajtó Hungast Szombathelyi KKA lesz, amely ősszel eddig mindössze 1 győzelmet aratott és emellett 8 vereséget szenvedett. – Mi soha nem indulunk ki abból, hogy a soron következő ellenfelünk milyen eredményeket ért el eddig vagy hol áll a tabellán – nyilatkozta a mérkőzés előtt Gyurka János, az MKC edzője.

– Különösen igaz ez most, a Szombathelyi KKA elleni találkozó előtt, mert az átalakulóban lévő szombathelyi csapat kicsit ismeretlen, így veszélyes lehet. A kapus, irányító, beálló váz megmaradt Szombathelyen, amit jó magyar és külföldi lövőkkel, ráadásul új játékosokkal is tud variálni Marosán György. Az magától értetődő, hogy hazai pályán a győzelem a célunk, amihez meg kell találnunk ismét a játékunk ritmusát, hiszen nagyon régen, harmincnyolc napja játszottunk utoljára együtt tétmérkőzést. A játékosok becsületesen elvégezték a karácsonyi ünnepekre előírt futóprogramot, és másnaptól már napi két edzéssel készülünk a meccsre. Szerencsére mindenki egészséges, jó hangulatban zajlanak a foglalkozások, amelyeken a labda van főszerepben, mert a technikai rész, a játékrendszerek gyakorlása most a legfontosabb feladatunk.