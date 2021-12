Török Lilly, aki igazi kézilabdás családból származik, hiszen az édesapja Török Imre és édesanyja Csapó Erika is legendás játékosok voltak a cívisvárosban. A 180 cm magas beálló 2003-ban Németországban született, de egy rövid szegedi kitérőt leszámítva Debrecenben nevelkedett, előbb a sportiskolában, majd a DVSC utánpótlás csapataiban. 2021 májusában mutatkozott be az NB I-ben, ahol eddig három találkozón lépett pályára a tavalyi szezonban. A magyar női ifjúsági válogatottal harmadik helyen végzett 2019-ben a bakui Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon és jelenleg tagja a magyar junior válogatottnak - közölte honlapján a klub.

Török Lilly

- Hirtelen érkezett az MKC ajánlata, de alapos átgondolás után, úgy éreztem, hogy a számomra ez egy olyan remek lehetőség, amit meg kell ragadnom - mondta az első edzése után Török Lilly. - Természtesen a szüleimmel is beszéltem erről, de ők rám bízták a döntést, ami egy ideje már érlelődött bennem. Debrecenben két válogatott beálló, Bordás Réka és Tóvizi Petra szerepel a posztomon, akik mögött kevés játéklehetőséghez juthatok. Nekem pedig a fejlődésem szempontjából most az a legfontosabb, hogy folyamatosan játszani tudjak, tapasztalatot szerezzek. Az MKC csapatában erre most több lehetőségem lesz, amivel nagyon szeretnék élni az elkövetkező rendkívül sűrű hazai és nemzetközi sorozatban. Szerettem Debrecenben kézilabdázni, de úgy gondolom, hogy azért is váltanom kell, hogy hamar ki tudjak lépni a Csapó Erika lánya „szerepkörből”. Az első edzések után pedig nagyon jók a benyomásaim, kedvesek, aranyosak a mosonmagyaróvári lányok és úgy látom, hogy már néhány nap elteltével be is fogadtak. A nagyon jó hangulatú, tempójú edzések is tetszettek, a játék is elég jól ment, tehát jó helyre kerültem, ahol remélem, hogy megállom majd a helyem.

Távozik a csapattól Michaela Konecná. A cseh válogatott beálló családjában súlyos betegség jelentkezett, ami miatt a játékos a hazaköltözés mellett döntött. A klub elfogadta kézilabdázó kérését, a felek megállapodtak az anyagi feltételekben, amit közös megegyezéssel történő szerződésbontás követett.