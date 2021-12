Előzetes

Utoljára lép pályára a 2021-es naptári évben az ETO FC NB II-es labdarúgócsapata. Az előző fordulóban győri együttes Dorogon vendégszerepelt, ahol nagyon rossz talajon, hóban kellett lejátszani a mérkőzést, s amit sikerült 1-0-ra megnyerni, ezzel megtörni a hosszú és rossz szériát a Dorog ellen. Ezen a hétvégén sem lehet más célja a csapatnak, mint elhozni a három pontot Tiszakécskéről, és szépen búcsúztatni az esztendőt. A másodosztály újonca eddigi tizenkilenc mérkőzéséből négyet nyert meg, háromszor játszott döntetlent, és tizenkét alkalommal szenvedett vereséget.

Az így begyűjtött tizenöt pontjával a tabella utolsó, 20. helyét foglalja el. Ettől függetlenül nem lehet félvállról venni a találkozót, ugyanis a Tiszakécske jó formának örvend, utolsó hat mérkőzésén tizenhárom pontot gyűjtött, ahol többek között legyőzte a Vasas és a Kecskemét gárdáját is. Legutóbb a Tiszakécskével az első fordulóban találkozott a Rába-parti gárda, akkor az ETO Stadionban Bacsa Patrik góljának köszönhetően 1-0-ra győzött az ETO. Klausz László vezetőedző vasárnap is azt a hozzáállást várja el csapatától, mint amit mutatott múlt héten a Dorog otthonában is.

- A legutóbbi, Dorog elleni mérkőzésen, amit mindenféleképp értékelni tudtam, az a küzdőszellem és a párharcok megnyerése – kezdte Klausz László. – Ez nagyon tetszett a csapattól, és végül egy átlövéssel meg is tudtuk nyerni a találkozót. Most hétvégén, a Tiszakécske ellen remélem, hogy a pálya rendbe lesz, és egy nagyon kemény mérkőzésre számítok. Ellenfelünk nagyon jó formában van, stabilan védekeznek, abból próbálnak kontrajátékot játszani. Természetesen számunkra is nagyon fontos ez a mérkőzés, mindenki maximálisan koncentrált, hogy ezt az utolsó kilencven percet is pontokkal tudjuk lehozni.