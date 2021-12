A klub összefoglalója

Irreális talajú, havas pályán találkoztak egymással a csapatok a dorogi Buzánszky Jenő stadionban. A két tizenhatos és a kezdőkör kivételével szinte az egész pályán állt a hó, így a labdát nagyon nehezen lehetett vezetni. Ez rá is nyomta a bélyegét a mérkőzésre, mindkét csapat sok hibával játszott, és a biztonságra törekedett. Az első lövésre a 28. percig kellett várni, ekkor Kiss M. egy lekészített labdát rúgott kapura tizennyolc méterről, ám Mursits magabiztosan védett. A 35. percben közel jártunk a gólhoz. Egy dorogi felszabadítás után Toma emelte vissza a labdát a kapu elé, ahol Vernest találta meg, támadónk egyből lőtt, a hazai hálóőr lábbal nagyot védett. Az első félidő legvégén megszereztük a vezetést! Priskin és Kovács K. játszott össze a jobb oldalon, majd utóbbi adott középre, ahol Vernes elé került a labda, aki Vitális elé tálalt, fiatal játékosunk pedig a jobb alsóba lőtt 0-1. A második játékrész első tíz percében a Dorog próbált a gyorsan egyenlíteni, de nem tudták feltörni a védelmünket. Ezután újra kiegyenlítődött a játék, ráadásul a 62. percben emberelőnybe kerültünk, miután Szabó L. megkapta második sárga lapját is. A hátralévő időben a Dorog mindent megtett az egyenlítésért, a 81. percben egyszerre négy helyen is frissített Fenyvesi László vezetőedző, de komoly helyzetet nem tudtak kialakítani, így elhoztuk Dorogról a három pontot.