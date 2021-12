A Kisalföld anno így írt az egyesületről:

Sokáig az volt az általános vélemény, hogy a tenisz kimondottan városi sport. Ausztriában azonban csupán néhány ezer lakosú helységekben sem ritka a télen-nyáron használható, korszerű teniszkomplexum. Most úgy tűnik, nálunk is akad példa arra, hogy falun is lehet népszerű a tenisz. Győrzámolyon a község központjában, a lelkes és áldozatkész helyiek segítségével megépült egy kifogástalan minőségű salakos teniszpálya.

A centrum létrehozói Karácsony Róbert és neje, Éva, akik fiatal korukban lelkes amatőr teniszezők voltak, a sportág szeretete azonban később is megmaradt a szívükben.

„A teniszpálya építésének ötlete 1999-ig nyúlik vissza, amikor a templom mellett kialakított telkeket eladásra kínálták és az egyikre építési tilalom volt, nehogy valamilyen épület eltakarhassa a templomot. A teniszpálya nem volt építési engedélyköteles, az iskola melletti terület adta a lehetőséget, hogy ezt építsünk. Az első pálya 2000-ben készült el és két évvel később jött létre a klubunk, amely napjainkban négy salakos teniszpályával rendelkezik gyönyörű környezetben, száz éves gesztenyefák árnyékában. A bővítést egy fedett csarnok felépítésével képzeljük el, mivel a téli időszakban nehezen megoldhatók az edzések a teniszezők számára” – mondja Karácsony Róbert.

A helyi iskolásoknak rendszeresen tartanak foglalkozásokat.

Tavaly már egy nagy lépést megtettek előre, amikor szeptember 8-án este először gyúltak ki a fények a két centerpálya fölött. Az energiatakarékos reflektorok tökéletes megoldást nyújtanak a sportoláshoz.

„A falu sportéletében jelentős szerepet foglal el a klub, mivel a tenisz sport iránt gyermekek és felnőttek között egyre nagyobb az érdeklődés. Nem csak helyi szinten, a környező falvakból és Győrből is járnak hozzánk edzésre. A Magyar Tenisz Szövetség tagja vagyunk, lehetőségünk van versenyzők nevelésére, utánpótlás bázis kiépítésére. A tenisz táborok, a családi napok, farsangi bálok mind-mind a közösség megtartó erejét képezik. Évente többször rendezünk versenyeket, amelyeken győri klubok teniszezői is részt vesznek. A helyi általános iskolások részére minden évben szervezünk nyílt napot, ahol megismerkedhetnek a sportág alapjaival, az országos diáksport napon pedig részt vesznek a klubunk bemutatóján” – teszi hozzá Karácsonyné Mayer Éva.

„2010 óta klub kapcsolatban vagyunk kisebb nagyobb megszakításokkal egy hamburgi tenisz klubbal. Versenyeken vettünk részt Németországban, és az ottani klubtagok is jártak Győrzámolyon sportági tábor keretében. Bízunk benne, hogy a koronavírus járvány elmúltával ismét fel tudjuk venni a kapcsolatot a német gyerekekkel és edzőikkel. Munkánk elismeréseként 2012-ben megkaptuk a köztársasági elnök által adományozott Magyar Köztársasági Érdemrend Ezüstkeresztjét, mely a gyerekek oktatásában kifejtett tevékenységünket értékelte” – említi Karácsonyné Mayer Éva.

Karácsony patrícia asszisztensként vehetett részt novemberben a torinói ATP világbajnokságon.

Karácsony Patricia 27 éves, novemberben részt vehetett a Torinóban megrendezett Nitto ATP világbajnokságon, ahol a világ legjobb nyolc férfi tenisz játékosa mérkőzött meg egymással.

„A tenisz már gyerekkorom óta része a mindennapjaimnak. Hét éve edzőként dolgozom a győrzámolyi klubban, amelyet a szüleim hoztak létre, közben 2019-20-ban Skóciában is edzősködtem. Korábban több nemzetközi versenyen és más sportrendezvényen is dolgoztam, önkénteskedtem. Idén nyáron fejeztem be tanulmányaimat a skóciai Edinburgh College-ban rendezvényszervezés szakon és utána a labdarúgó Európa bajnokságon tudtam elhelyezkedni, mint logisztikai asszisztens. Az itt kiépített kapcsolataimon keresztül jött a lehetőség, hogy a torinói ATP világbajnokságon dolgozhassak – talán egyedüli magyarként. Főbb feladataim közé tartozott a labdaszedő gyerekek, a bíró és a vonalbírók koordinálása, hogy időben a megfelelő helyen legyenek. Ezek mellett a szervező csapat étkeztetésével kapcsolatos teendőkről is én gondoskodtam – kezdi Karácsony Patrícia, majd így folytatja: – Nagy élmény volt testközelből látni a világ legjobb férfi tenisz játékosait, mint Djokovicot, Zverevet vagy Medvedevet. Öröm volt egy olyan professzionális csapat tagja lenni, amely több évnyi tapasztalattal rendelkezik és belelátni egy ilyen nagyszabású rendezvény előkészületeibe. Szakmailag és emberileg is óriási élmény volt ebben a projektben részt venni. A jövőben akár itthon, akár külföldön szeretnék nemzetközi sportrendezvényeken még több tapasztalatot szerezni, emellett pedig a teniszben tevékenykedni mint edző és mint szervező egyaránt.”

A Győrzámolyi Tennis Club idei versenyein mintegy százan vettek részt különböző kategóriákban.

WHB kupa, 3-4. osztály: 1. Kóródi Csenge, 2. Bóta Rebeka, 3. Flórián Zsófia. 5-6. osztály: 1. Brieber Eszter, 2. Szűcs Richárd, 3. Schreiner Dóra. 7-8. osztály: 1. Mészáros Eszter, 2. Bóta Réka, 3. Ágoston Fanni. Középiskolások: 1. Nisóczi Zsombor, 2. Bácsi Miklós, 3. Orschel Márk.

Tavaszi verseny. Férfi egyéni: 1. Tamási Renátó, 2. Balogh Márió, 3. Ienei Sándor.

Őszi verseny. Férfiak, egyéni : 1. Tapolcsányi Patrik, 2. Takács Richárd, 3. Varga Csaba. Páros: 1. Trapli Szabolcs- Fülöp Dávid, 2. Tapolcsányi Patrik-Sallay Zoltán, 3. Horváth Sándor- Farkas Róbert, Tullner Péter- Csiszár Péter.