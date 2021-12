„Győzni jöttem Győrbe, az első számú célom, hogy sikeres csapat tagja legyek és az ETO visszakerüljön a méltó helyére – mondta a győri klub honlapján a bemutatkozásakor Fodor Ferenc. – A győri klub vezetősége mindent megtett annak érdekében, hogy leigazoljon, nekem pedig ez nagyon fontos volt a döntés meghozatalakor. A klub hagyományai is imponálók, itt minden körülmény adott ahhoz, hogy jó eredményt lehessen elérni, illetve az sem utolsó szempont, hogy a győri szurkolók szeretik a futballt, van érdeklődés a jó mérkőzések iránt.”Azóta eltelt az őszi idény, az ETO a hatodik helyen fejezte be az NB II küzdelemsorozatát. Ez a helyezés bár sokkal jobb, mint a tavalyi év végi 12. hely volt, ám eredményesebb hazai szerepléssel még előkelőbb pozícióban telelhetne a csapat.

„Én is így látom, egy-két hazai győzelemmel jobban állnánk a táblázaton – kezdi Fodor Ferenc. – Hullámzó teljesítményt nyújtottunk a szezonban, de nem sokon múlott, hogy a dobogó közelében végezzünk. Nyilván több összetevője van annak, hogy ez nem sikerült, szerintem az egyik legfontosabb, hogy sérülések miatt gyakran kellett meghatározó játékosokat nélkülöznünk, és őket nehezen tudtuk pótolni a csapatépítés során. Egy biztos, a hazai szereplésünkön tavasszal javítani kell.”

A mérkőzések egy részén Fodor Ferenc immár csapatkapitányként vezette az ETO-t.

„Priskin Tomi az első számú cséká, utána Lipták Zoli következik a sorban. Volt, hogy mindketten sérültek voltak vagy más okból nem játszottak, így engem bízott meg a szakmai stáb a csapatkapitányi tisztséggel. Megtiszteltetés volt a számomra, jó érzésekkel töltött el, igyekeztem is ennek megfelelően bizonyítani.”

A belső védő szülővárosában, a Pécsi MFC-nél kezdett el futballozni, majd fiatalon az MTK-ba igazolt. A kék-fehérektől került kölcsönbe az angol Oldham Athletichez, onnan hazatérve ismét PMFC, utána Kozármisleny, Nyíregyháza, Puskás Akadémia, Kisvárda és megint Nyíregyháza voltak a pályafutásának állomásai. Utóbbi csapatnál négy évet töltött el, utána igazolt Győrbe.

„Alapvetően elégedett vagyok azzal, amit eddig elértem a pályán, elég sokat játszottam az NB I-ben is – folytatja Fodor Ferenc. – Általában minden csapatomnál alapembernek számítottam, és remélem, ez a tendencia folytatódni fog. Az MTK-ból több tehetséges játékost, köztük engem is kölcsönadtak az angol harmadosztályban szereplő Oldham Athleticnek. Így kerültem ki Angliába, ami nagy mérföldkő volt az életemben. Fiatalon bele kellett tanulnom az önálló életbe, és a futballszakmai szempontok mellett fontos volt a nyelvtanulás miatt is. Teljesen más szemlélet uralkodott a fociban ott, mint itthon, sokkal erőteljesebben volt jelen a fizikalitás, a párharcok jelentősége, a fejjáték, úgy érzem, ezekben mind sokat fejlődtem a kintlétem alatt. Sokkal gyorsabb volt az átmenet az utánpótlás és a felnőttfutball között, aki odakerült az első csapat keretéhez, az azonnal teljes jogú taggá vált. Ez történt velem is.”

Fodor Ferenc tudatosan készült és készül a futball utáni életére. Amíg mások pihentek, esetleg szórakoztak, ő a tankönyveket bújta, az egyetemi vizsgaidőszakokban több száz kilométert utazott oda-vissza, de megérte: 2018-ban jogi doktorátust szerzett. Ezt azonban elég kevesen tudják róla, mert az összeállításokban és a mezén sem szerepel a dr. a neve mellett.

„Tudatosan hallgatok erről, a pályán nem azzal szeretnék kitűnni, hogy doktor vagyok, a jelenlegi magyar profi futballisták között jószerivel az egyetlen – említi szerényen a hátvéd. – Nemrég fejeztem be az ügyvédjelölti időszakomat, és készülök az ügyvédi vizsgára. Közben Győrben elkezdtem a sportszakjogászi képzést is, hiszen lehet, hogy az aktív játék után a futball mellett maradok. A kinti időszaknak köszönhető középfokú angol nyelvvizsgának nagy hasznát veszem, mert a szaknyelvi előadások egy részét ezen a nyelven tartják.”

Győrt fél év alatt nagyon megszerette, hosszabb távra tervez a városban és az ETO-ban is.

„A célom ugyanaz, mint a csapaté, hogy a bajnokság végén az élmezőnyben végezzünk. Szeretnék még az NB I-ben játszani, remélem, az ETO-ban lesz erre lehetőségem. Nagyon bizakodó vagyok ebben a tekintetben. Ha valami miatt mégsem sikerülne most, de úgy érzem, hogy mindent kiadtam magamból, akkor azért annyira nem leszek csalódott” – említi Fodor Ferenc, aki a párjával a karácsony első felét a szülővárosában családi körben tölti, majd elutaznak egy rövid pihenésre.