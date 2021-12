A hallgató tehát tudatosan készül a jövőre, az alapszak elvégzése után mesterszakra is szeretne jelentkezni, és természetesen azt is Győrben végezné. Most azonban a sportra, a felkészülésre koncentrál, hiszen komoly kihívások állnak előtte. A versenyző gőzerővel készül a jövő évi Világjátékokra, ahol két számban is rajthoz áll. „A négyszáz és a kétszáz méteres felszíni úszásban is a dobogó legfelső fokát céloztam meg, szeretnék újabb dicsőséget szerezni Magyarországnak, Győrnek és az egyetemnek egyaránt” – fejtette ki a sportoló. Mint megjegyezte, uszonyosúszó-edzései esténként vannak, ezért délelőtt és – amikor az egyetemi elfoglaltsága mellett belefér – délután is együtt edz a klasszikus úszókkal. Természetesen ezzel is célja van, méghozzá kijutni az olimpiára, és ott is a lehető legjobb eredményt elérni.