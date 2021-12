UNI Győr MÉLY-ÚT–Csata 80–72 (18–14, 19–25, 23–20, 20–13)

Győr, 100 néző. V.: Praksch, Győrfy, Kapusi.

UNI Győr: Colley 6, DUBEI 20/9, DOMBAI 10/3, TÖRÖK Á. 13/6, MOMPREMIER 22. Cs.: Oroszová 6, Weninger, Ruff-Nagy D. 3/3, Milkovics, Edző: Iványi Dalma.

Csata: HORVÁTH B. 16/12, LELIK 19/9, Toman, CAREY 16/3, ZELE 12/3. Cs.: Balogh L. 3, Böröndy V., Gyöngyösi 6/3. Edző: Tursics Krisztián.

A weboldalán számolt be a mérkőzésről a klub:

"Két gyors kosárral kezdtük a mérkőzést, Török és Colley volt eredményes. A folytatásban 8–2-re vezettünk, de a vendégek egy 6–0-ás rohanással kiegyenlítettek, Dubei dobott fontos triplát, ami egy 8–2-es szakasz nyitányát jelentette (16–10). Egy hármassal kapaszkodott a Csata, a negyed végén 18–14-re vezettünk.

Forrás: Nagy Gábor / Kisalföld

A második szakasz két Csata-kosárral kezdődött, ki is egyenlítettek a vendégek. A vezetést azonban nem engedtük át a riválisnak, egészen Lelik triplájáig (20–21). Horváth B. is beemelt egy trojkát, így indokolt volt Iványi Dalma időkérése. Az egyperces edzői intelmek után hamar sikerült egalizálni az eredményt, sőt, ismét előnybe kerültünk. Triplára tripla volt a válasz, így őriztük szűk előnyünket (29–27). Kicsit megálltak a csapatok a pontgyártásban, Mompremier közelijével mi mozdultunk el előbb a holtpontról, majd Colley növelte az előnyt (33–27). A félidő hajrájában két hárompontossal – ha szűken is – ismét átvette a vezetést a Csata (35–36). Az utolsó fél percben még eggyel meg tudta toldani előnyét a vendégegyüttes, így 37–39-es eredménnyel fordultak a csapatok.

A nagyszünet után gyorsan egyenlített Mompremier, de újabb Csata-hármas esett be. Amerikai centerünk vezérletével sikerült fordítani (44–42). Fej fej mellett haladt a két csapat, 51–51-nél Török szerzett két fontos triplát, de a hatpontos előny pillanatok alatt elillant, a vendégek egy 9–0-ás rohanást mutattak be (57–59). Dombai trojkájával ismét mi vezettünk. A zárónegyed előtt 60–59 volt a javunkra.

A negyedik felvonásban a vendégek szerezték az első pontokat, de Ruff-Nagy is eredményes volt a félkörön kívülről. Nem változott a játék képe, minimális előnyben voltunk, bár Mompremier kosár plusz büntetőjével négy pontra nőtt az előnyünk, amit Dubei egy hármassal még megtoldott (70–63). Időt kértek a vendégek. A folytatásban megint Dubei volt eredményes, ezúttal duplát ért a dobása. Lendületbe jöttünk, el is léptünk ellenfelünktől, az utolsó három perc 78–68-ról indult. Az agresszív, egészpályás letámadása kicsit megzavarta csapatunkat, ezt kihasználva közelebb zárkózott a Csata, de Mompremier fontos kosarat dobott be Török szép passzából (80–72). Ezzel gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés, csapatunk nagyszerűen küzdve fontos győzelmet aratott riválisa ellen, így a két csapat helyet cserélt a tabellán.

Iványi Dalma: – Az első negyedben jó ritmusban játszottunk, a középső két negyedet viszont átaludtuk, dekoncentráltak, türelmetlenek, fegyelmezetlenek voltunk. A negyedik negyedben ritmust tudtunk váltani, és ekkor már türelmesebbek, fegyelmezettebbek voltunk. Nagyon örülők a győzelemnek, mert ezzel a negyedik helyen zártuk a bajnokság első körét, ami a szezon egyes részeiben elérhetetlennek tűnt.

Tursics Krisztián: – Gratulálok a győrieknek, a hiányosságainkat maximálisan kihasználta, a lepattanókkal felőrültek bennünket, emellett volt egy hét perces rövidzárlatunk is. El is fáradtunk, de volt tartásunk a végén, ami pozitív.

Beatrice Mompremier: – Voltak lassabb periódusaink, de a végére felgyorsítottuk a játékot, és ezzel meg tudtuk nyerni a mérkőzést.

Lelik Réka: – Csalódottak vagyunk, mert győzni jöttünk ide. Sajnos a győriek világklasszis centerével nem bírtunk, ráadásul a többiek is hozzá tudtak tenni a játékhoz. A kizárásokban és a védekezésben kell elsősorban javulnunk."