Jakabos Zsu kívánkozik az élre, már csak azért is, mert hölgy, és ő a rangidős. A négyszer kétszázas női gyorsváltóban az Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett, ugyanez a kvintett az olimpián hetedik volt. A rövidpályás világbajnokságon ötödik, hatodik és hetedik helyezést ért el, minden versenyen a legjobbak között találjuk a nevét. Megmutatta, hogy profi hozzáállással ennyi idősen is ott lehet lenni a világ élvonalában. Ezt támasztják alá az ISL-versenyeken és a Világkupákon elért eredményei is. Nagy dolognak tartom, hogy ilyen szinten végig tudta versenyezni az évet, igazi példakép lehet minden úszó számára. Szabó Szebasztián egy aranyat nyert a hazai EB-n, további hármat a Kazanyban rendezett rövidpályás EB-n, itt egyet világcsúccsal. Az olimpián ötödik volt, itt van egy kis hiány­érzetem vele kapcsolatban: a férfi gyorsváltóban ugyan a legjobb időt úszta, de száz pillangón többet vártunk tőle. Még ismerkednie kell ezzel a számmal. Ami feltétlenül említésre méltó, hogy az EB-t ezen a távon az utolsó huszonöt méteren nyerte meg, korábban nem ez volt rá jellemző, sőt. Huszonöt éves, ő vitte a hátán a magyar csapatot a rövidpályás EB-n és a vb-n is, Zsuval együtt két győri volt a csapat legjobbja. Sebestyén Dalma nagyon szép eredményeket ért el kétszáz vegyesen, májusban az EB-n döntőt úszott. Ugyanakkor olimpiai A szintes idővel, EB-döntővel a háta mögött kikerült a válogatottból, ami azt jelentette, hogy a szövetség nem finanszírozta az edzőtáborait. A Győr Openen aztán visszaverekedte magát a válogatottba és az idejével biztos résztvevője a jövő évi Európa-bajnokságnak. Dicséretes, hogy a nehéz helyzetben nem adta fel, beleállt a munkába és ennek meg is lett az eredménye. Még hozzátenném, hogy Szentes Bence idén élete első felnőtt egyéni bajnoki címét szerezte

– értékelt Petrov Iván.