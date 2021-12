A gyűrűn 1996-ban olimpiai ezüst-, majd 2000-ben aranyérmet szerzett, világ- és Európa-bajnok 51 éves Csollány Szilvesztert múlt pénteken tüdőgyulladással szállították a soproni kórházba. A gyorsan romló állapota miatt később Budapestre, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe került. Ott lélegeztetőgépre tették, és azóta is kezelik. Úgy tudni, koronavírussal fertőződött meg és nem volt beoltva.A Szilas becenévre hallgató kiváló tornász Sopronban született, fantasztikus pályafutása Győrből indult, s nyert aztán meg mindent, amit csak lehetett. Nem érdemtelenül emlegették a médiában egyszerűen csak így: a gyűrűk ura. Az utóbbi években Sopronban élt, Ausztriában is edzős- ködött, s előfordult, hogy tanítványaival a győri Olimpiai Sportparkban gyakorolt.

Volt társak, edzők és több jelenlegi tornász aggódik érte, igaz, egy sincs közülük, aki ne bízna Szilas felépülésében.

Fajkusz Csaba olimpiai 6. helyezett tornász, a GYAC női tornászainak vezetőedzője: „Nem is tudom, hogyan kezd- jem, mert nem szeretnék búcsúzkodni – biztos vagyok benne, még nincs itt az ideje. Az életünk egészen kilencvenhétig fonódott össze, akkor hagytam abba a tornát, s váltak el az útjaink. Időnként persze ezután is összefutottunk, így a barátság sosem szűnt meg, ami nem véletlen, hiszen együtt nőttünk fel, együtt éltünk át nem mindennapi élményeket – jókat is, rosszakat is. Idén augusztusban találkoztunk, amikor az eisenstadti tornász lányokkal itt edzőtáborozott az OSP-ben. A mi lányaink egyből körbevették, rengeteg közös fotó készült vele, s persze sok-sok kérdés záporozott Szilasra, de becsülettel állta a »sarat«. Nagyon örültem a találkozásnak. Tavaly novemberben én is átestem a Covidon, szerencsére én megúsztam két nap lázzal és két hét íz- és szaglásvesztéssel. Mikor az oltás megérkezett, azonnal regisztráltam, és azóta már a harmadikat is megkaptam. Úgy tudom, Szilas nincs beoltva, de bízom benne, hogy le tudja győzni ezt a vírust. Ki más, ha ő nem? Egészségesen él és sportol rendszeresen. Persze mégis féltem őt, mert még senki nem tudja, mikor és miért lesz hirtelen gyilkos ebből a vírusból. Jobbulást, Szilas, s kitartás a családnak.”

Kollár András, az egykori Bercsényi DSE tornaszakosztályának vezetőedzője, nemzetközi bíró: „Két éve találkoztunk Szilveszterrel utoljára. Nálunk készült Az Év Sportolója Gálára, ahol Mészáros Krisztoferrel és Kardos Botonddal együtt léptek fel. Szívesen emlékszem vissza az olimpiai bajnoki cím megnyerése utáni, a Bercsényi-iskolában tartott élménybeszámolójára, ahol én voltam a beszélgetőpartnere. Én is úgy tudom, hogy nem oltatta be magát, amit nagyon sajnálok, de remélem, nem lesz ennél is komolyabb a baj.”

Szabó Nándor többszörös magyar bajnok, válogatott tornász, edző: „Nyáron találkoztam utoljára Szilassal, amikor Győrben voltak edzőtáborban. Örömmel és büszkén állt össze egy-egy fotóra az ifjú tornászpalántáinkkal. Nem vagyunk egy korosztály, húsz évvel idősebb nálam, de mindig is példaképként tekintettem rá. Nagyon meglepődtem, hogy ilyen helyzetbe került, a gyerekekkel együtt szorítunk azért, hogy felépüljön.”

Szűcs Róbert vezetőedző, férfi válogatott edző: „Legutoljára 2019-ben a junior-világbajnokságon találkoztam Szilassal, idén augusztusban épp nem voltam Győrben, amikor a tanítványai­val edzőtáborozott nálunk. Jó kondiban volt, félmaratonokat futott le, de úgy tudom, teljes maratont is teljesített, és még mindig komoly erőelemeket tudott megcsinálni gyűrűn és korláton. Nagyon meglepődtünk, hogy így elkapta ez a vírus. Szorítunk érte és bízunk a felépülésében.”

Farkas Péter, a Soproni Torna Club elnöke, korábbi kollégája: „A lehető legjobbat kívánom Szilasnak, vagyis hogy minél hamarabb gyógyuljon meg. Sajnálom, ha igaz a hír, hogy nem vette fel az oltást, mert úgy látszik, csak ez tud segíteni a fertőzéssel szemben. Én már megkaptam két vakcinát, ha szükséges lesz, akkor felveszem a harmadikat is.”

Kőhidiné Flek Szilvia, a Soproni Torna Club ügyvezetője: „Sopronban is mindenki aggódik Csollány Szilveszterért. Remélem, felépül ebből a betegségből. Ha egy ilyen erős, sportos szervezetet is ennyire súlyos mértékben megtámad a vírus, akkor nem lehet más jó megoldás, mint az oltakozás.”

Tomcsányi Benedek, a GYAC magyar bajnok tornásza: „Talán egy vagy másfél éve találkoztam vele Győrben, amikor nálunk edzett. Mondott is nekem pár mondatot az egyik gyűrűerő­elemmel kapcsolatban. Elárulta, hogy ő hogyan erősített erre régen. Nagyon hasznos tanácsokat adott, s emellett motiváló is volt, hogy ott volt velünk, egy teremben. Bevallom, megrázott a hír, hogy elkapta a vírust, s hogy ennyire beteg, de bízom benne, hogy felépül és még kapok majd tőle tanácsokat.”

Virág Zsolt korábbi tehetséges tornász, aki 14 éve, a makói diákolimpián szenvedett súlyos sérülést, s azóta kerekesszékben tölti napjait: „Tizenegy-tizenkét évesen Pesten, közös válogatottedzésen láttam Szilvesztert először. Nyilván felnéztem rá, de én akkor még a pályafutásom elején jártam, s amiket ő akkor megcsinált, számomra csupán álom volt. Aztán, s ennek is már jó néhány éve, egy győri tornászbálon találkozhattam vele újra, s akkor váltottunk is pár szót, közös kép is készült. Rettenetes, ahogy elkapta a vírus, ami tudjuk, nem válogat, s ledönt erőteljes, egészséges embereket is. Meglepett, hogy nem volt beoltva, de bízom benne, hogy ezúttal is erős lesz, s legyűri az ellenfelet.”

Arnold Csaba, a városi tornaszövetség tiszteletbeli elnöke: „Bevallom őszintén, megrendített a hír, hiszen Szilas remek kondícióban van még ötvenen felül is. Amióta nem vagyok már annyira közel a tornához, kicsit eltávolodtunk egymástól, de korábban bármilyen rendezvényről volt szó, Szilas az első szóra jött és segített nekünk. Igazi közösségi ember, akire mindig lehet számítani. Nagyon bízom benne, hogy a tornának is köszönhető hatalmas ereje elég lesz, hogy leküzdje a betegséget, s visszatér közénk.”