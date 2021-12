Vogel Zsolt: – Volt egy stratégiánk, milyen iramban kezdjünk. Ez a helyzetekig sikerült is, de a kihasználással hadilábon állunk az egész bajnokságban. A második negyedtől teljesen szétestünk. Hogy ez a fáradtság miatt történt-e, nem tudni, de valószínűleg ez is belejátszott, és egy kicsit fegyelmezetlenek is voltunk.