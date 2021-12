- Hét fős csapatok álltak ki egymással, négy fordulós versenyben; két hosszabb és két rövidebb partival. Mi soproniak nagyon igyekeztünk, de az az igazság, a fővárosiak voltak ezúttal lépéselőnyben. A Testnevelési Egyetem nagy energiákat fektet a sakkba, szakedző képzésük is van, csapatukban női válogatott és korcsoportos válogatott is játszott, sőt, még a rektoruk, a soproni Sterbenz Tamás is sorra nyerte a partikat – nem csoda, kiváló játékos. Így most a budapestiek nyertek 4,5-2,5, 5-2, 5-2, 3-4 arányban. De lesz lehetőségünk a visszavágóra, februárban szeretnénk Sopronban újra az asztalokhoz ülni – mondta el a hétvégi barátságos találkozóról a szakosztályvezető. A soproniak közül Kovács Dezső volt a legeredményesebb, Sárdy Péter és Fischoff Dávid is jól szerepeltek, és nem vallottak szégyent az erős ellenféllel szemben a többiek sem: Nagy Bence, Besenyi Tibor, Rubóczki Tibor és Gyurika Tamás. Néhány partira a szakosztályvezető is leült, de most inkább a szervezési feladatokat vállalta át.

A TE rektora, a soproni Sterbenz Tamás (középen) is beszállt a játékba

Fotó: SMAFC