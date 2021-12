Menczeles Iván: – Ez a mérkőzés nem úgy sikerült, ahogy elterveztük. Sajnos az első félidőben gyengén játszottunk, a középpályás védekezésünk nulla volt, így több helyzetet is ki tudott alakítani a Ferencváros, amiből kettőt be is rúgott. Második félidőre rendeztük a sorokat, egy kicsit bátrabba játszottunk előre, ezáltal nekünk is voltak lehetőségeink, amiből egyet kihasználtunk, de többet nem tudtunk, így sajnos vereséget szenvedtünk.