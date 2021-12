A népligetiek rendre felszívják magukat a győriek ellen. Így tettek idén májusban is, amikor nem várt, kilencgólos győzelmet arattak a Népligetben, letaszítva ezzel a trónról a győri zöld-fehéreket, akik most nyilván szeretnének visszavágni és lépéselőnybe kerülni a bajnokságban. Persze ez sem garancia semmire, mert az előző kiírásban is biztos győri siker után idegenben fordult a kocka. A két gárda komoly terhelés alatt van, gyakorlatilag szerda-hétvége ritmusban játszik, és ez még úgy is erőltetett menet, hogy a győriek érdi vendégjátéka a közelmúltban elmaradt a hazaiak koronavírus-érintettsége miatt. Főleg úgy nem volt ez könnyítés, hogy a csapat elutazott a meccsre és csak a kezdés előtt derült ki, hogy nem játsszák le a hatvan percet.