Ambros Martín, a győriek vezetőedzője nem véletlenül fogalmazott úgy a hétközi, MKC elleni sikert követően, hogy nem vár könnyű hét a csapatára: „Sűrű a szezon ezen része is. A vb-szünet előtti egy hétben kétszer is megmérkőzünk a törökökkel, közte pedig lesz egy Ferencváros elleni rangadó is. Mosonmagyaróváron kifejezetten jó volt a védekezésünk, és erre lesz szükségünk az előttünk álló feladatokra is, hogy sikerrel vegyük, hiszen a célunk nem lehet más, mint az, hogy hibátlan eredménysorral zárjunk a januári folytatás előtt. A válogatottjainknak sem mindegy, milyen szájízzel mennek majd a nemzeti együtteseikhez.” Amandine Leynaud, a győriek francia kapusa így nyilatkozott az esélyekről: „Veszélyes ellenfél a Kastamonu, hiszen újoncok, így tulajdonképpen nyomás és veszítenivaló nélkül játszhatnak. Ettől függetlenül nincs okunk megijedni, ha jól és keményen védekezünk, abból eredményesen tudunk támadni, és megszerezhetjük a győzelmet, ami természetesen a célunk.”