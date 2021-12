Menczeles Iván: – Így kell lezárni egy évet! Bár az első félidő nem úgy sikerült, ahogy elterveztük, de a második játékrészre változtattunk, ami be is vált. Ekkor már minden a tervek szerint alakult, szebbnél szebb gólokat lőttünk, emellett támadásban és védekezésben is koncentráltak voltak a lányok. Szeretnénk megköszönni szurkolóinknak az egész éves biztatást, boldogok vagyunk, hogy tavasszal a második helyről folytathatjuk.