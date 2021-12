A legutóbbi nyolc bajnokiját megnyerő Credobus Mosonmagyaróvár a négy meccs óta veretlen Tatabányát fogadta. A mérkőzés elején több nagy lehetőséget is kidolgozott Varga László együttese, sőt egy gólt is szerzett, de azt les miatt érvénytelenítette a játékvezető. Az 52. percben Jasarevic gyönyörű cselekkel szlalomozott keresztül a tatabányai védőkön, majd a szóló végén buktatták a tizenhatoson belül. A megítélt büntetőt Debreceni magabiztosan lőtte a bal alsó sarokba. Az MTE csapatkapitánya a tizedik(!) gólját szerezte a szezonban. 1-0. Három perc múlva Jasarevic beadását a hosszún érkező Nagy Kevin 12 méterről, pazar mozdulattal, kapásból lőtte a hálóba. 2-0. A Mosonmagyaróvár már az első negyed órában megszerezhette volna a vezetést, de a kezdeti rohamokat túlélték a vendégek. Varga László együttese teljesen megérdemelten gyűjtötte be a három pontot, ezzel pedig zsinórban a kilencedik meccsét nyerte meg az NB III Nyugati csoportjában.