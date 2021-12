Nem sokkal a kezdés után, a 9. percben a hazaiak jutottak büntetőhöz, amelyet Szabó Bence értékesített. 1-0. Ezt követően aztán beindult a mosonmagyaróvári gólgyártás. A 33. percben egy oldalról elvégzett szabadrúgás után Boros lőtt kapura, amelyet végül Végh Bence kotort be. 1-1. Öt perccel később Nagy Kevin tört be, akit már csak buktatni tudtak a tizenhatoson belül, amelyért járt a büntető. A tizenegyest Debreceni értékesítette. 1-2. A 42. percben Jasarevic tört be a tizenhatoson belülre és gyönyörű gólt lőtt a hosszú felső sarokba. 1-3. Két perccel később Tóth – Szalka – Nagy összjáték után utóbbi centerezett középre, aki az érkező Boros elé tálalt. A csatár öt méterről bombázott a kapuba. 1-4. Az 58. percben Végh Bence tört be a védők mögé, majd Szalka kicselezve a kapust is a hálóba gurított. 1-5. Két perccel később egy jobb oldali szöglet után Czingráber nagy erővel a kapuba fejelt. 1-6. A 78. percben egy kapu előtti kavarodásra Szalka reagált a leggyorsabban és gólt szerzett. 1-7. A 85. percben egy jobb oldali szöglet után a labdát Debreceni csúsztatta a kapuba. 1-8. Nyolc gólt lőve kiütéses sikert ért el a Mosonmagyaróvár Balatonfüreden, így elégedetten térhet haza az év utolsó idegenbeli bajnokijáról. A Credobus Mosonmagyaróvár a következő fordulóban az Andráshidát fogadja.