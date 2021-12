Czanik Károly, a győztes gól szerzője: „Végig kiélezett volt a mérkőzés, az első perctől kezdve éreztük, hogy ez igazi rangadó. Jól is játszottunk, de egy kontrából gólt kaptunk. Ennek ellenére végig az volt bennünk, hogy vissza tudjuk hozni a meccset, a találkozó végét pedig erővel is jobban bírtuk. Úgy gondolom, már a döntetlennel is elégedettek lehettünk volna a végén, de ez így nagyszerű érzés volt. Elkértem a labdát, és egy sikeres csel után a kapuba tekertem. Rengetegen voltak a meccsen, és kétgólos hátrányból már kaptuk a fricskát, hogy nézzünk a táblára, de a végére így ez is megfordult. Így a két fontosabb rang­adónkat, a Vitnyéd és a Csorna ellenit is behúztuk idegenben, amivel elégedettek lehetünk, még akkor is, ha néhány pont hiányzik az összesítésben.”