Több magyar klubtól is megkeresték, hogy üzleti befektetőként szálljon be hozzájuk, de ezeket elutasította. A DAC mellett ő nem akart másik klubot magának. Az ETO megvétele azonban racionális gondolkodás eredménye, a DAC-cal együtt egy országhatárokon átnyúló erős közép-európai futball­központot kíván így létrehozni, melynek részeként az ETO is visszakerülhet az NB I-be, ahol az utóbbi hetven esztendőben a legtöbb időszakot töltötte.