Idén is volt mit ünnepelni

A napokban évzárót tartott a Győri AC evezősszakosztálya. Ezúttal is volt mit ünnepelniük a sportág győri képviselőinek, ugyanis ismét kiváló évet zártak: zsinórban hetedszer lettek az ország legeredményesebb klubja.Papp Oszkár szakosztályvezető – aki egyben a GYAC elnöke is – beszédében elmondta: ha minden győztesről csak egy mondatot mondana, akkor lehet, hogy elmaradna a vacsora is. Ettől függetlenül azért a legkiemelkedőbb eredményeket felsorolta.

Szabó Gábor

„A hazai és a nemzetközi porondon is sikeresek voltunk. Tizenkét versenyzővel vettünk részt az ORV-n, ahol négy aranyat is szereztünk. A győztes egységeknek Majsa Klaudia, Gasztonyi Péter László – ők ketten két-két arannyal gazdagodtak –, valamint az egyszeres győztesek, Madar Márta, Bencsics Hella, Győri Alexandra, Holpert Eszter, Boros Áron, Csizmadia Ádám és Csiza-Pák Luca voltak a tagjai” – kezdte Papp Oszkár.

„Linzben a Jeunesse-kupán Viandt Léna, Sándor Zsófia és Majsa Klaudia kormányos két szolnoki evezőssel ezüstérmes lett. A bledi nemzetközi versenyen két aranyat nyertünk, az ifjúsági EB-n kormányos négyesben Fazekas Fanni, Angyal Zsófia és a kormányos Majsa Klaudia egy váci és egy MTK-s társukkal bronzérmes helyen ért célba. Az U23-as EB Fehérvári Eszter és Csepel Zsófia könnyűsúlyú kétpárban – mely olimpiai szám – ötödik helyen végzett. A sabaudiai VK-n Szabó Bence a szolnoki Furkó Kálmánnal könnyűsúlyú kettesben második lett, majd ugyanez az egység a felnőtt-EB-n a klub 145 éves fennállásának legnagyobb eredményét érte el az Európa-bajnoki címmel” – folytatta Papp Oszkár, aki a magyar bajnoki sikereket is méltatta.

„Nehéz helyzetben vagyok, annyi jó eredmény született, lehetetlen igazán bárkit is kiemelni. A harminc arany-, a huszonegy ezüst- és a tizenkilenc bronzérem önmagáért beszél” – fogalmazott a klubvezető.

Talán az elért eredményeknek is köszönhető, hogy az eddigi támogatók továbbra is a szakosztály mellett állnak, így cégeik képviseletében Némedi-Tóth Imre 1, Glázer Péter 2, Gasztonyi László 4,5 milliós támogatásról szóló szerződést írt alá az évzárón, melynek költségeit pedig Kovács Gyula fedezte.

Hagyomány, hogy Némethy Györgyné Magdika, akit az evezősök nagymamájának tartanak, személyesen köszönti a sportolókat. Ezúttal ő nem tudott itt lenni, de egy levélben méltatta a sikereket.

Ezt követték a díjátadások: a Némethy–Mihálkovics-emlékverseny legeredményesebb versenyzőjének járó Némethy-kupát a hétszeres aranyérmes Makai Samu vehette át. Simon Róbert Balázs ország-­gyűlési képviselő különdíját – melynek odaítélésénél az eredmények mellett a társadalmi munkát is figyelembe veszik – Angyal Zsófia kapta.

Válé Lajos ötven éve, 1971-ben első vidékiként nyert felnőtt egypárevezésben. A fél évszázados jubileum alkalmából köszöntötték a veterán sportolót.

Gasztonyi László a következő évben is átvállalja a tagdíjat a három vagy annál több bajnokit szerzett sportolóktól. Tizenkét ilyen sportolóról és fejenként 120 ezer forintos összegről van szó.

A Pák-Ász-kupát idén Szabó Bence vehette át a díj alapítójától, Pák Bélától.

Az est folyamán Papp Oszkár a GYAC-elnöki feladataira hivatkozva lemondott a szakosztályvezetői címről, ám a szülők képviselője egy levelet adott át a sportvezetőnek, 400 aláíró kérte, hogy Papp Oszkár maradjon a szakosztály élén is. Döntés egyelőre nem született, de mint azt Papp Oszkár elmondta: megtisztelő, hogy így gondolnak rá a szülők, ez is annak bizonyítéka, hogy talán nem végzi rosszul a feladatát. Az biztos, függetlenül attól, hogy elnökként vagy szakosztályvezetőként, neki a győri sport marad az első továbbra is.

