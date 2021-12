Feljebb is lépett a gyirmóti csapat, a 20. percben Frane Ikic szabadrúgást követően fejjel egyenlített is (a Kisvárdának is ő fejelt gólt a hosszabbításban), de a partjelző lest jelzett és a döntés helyességét a VAR meg is erősítette. Mivel Vass Ádámék próbáltak többet kockáztatni, nagyobb terület nyílt a hazai játékosok előtt, más kérdés, hogy az előny megduplázásához nagyobb sebességre, több ritmusváltásra lett volna szükség. Aztán bekövetkezett, amire kevesen számítottak, bal oldali vendégtámadás végén a játékvezető a VAR-vizsgálat után büntetőt ítélt, a szabálytalankodó Viszar Muszliut kiállította, Varga Barnabás büntetőből pedig egyenlített. Nagy lehetőséghez jutott a Gyirmót, ekkor még nem lehetett tudni, él-e vele.