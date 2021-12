„A 750 éves város tiszteletére 750 méter leevezését kérjük azoktól, akik velünk tartanak. Bárki jöhet a legkisebbektől a legidősebbekig, hiszen ez a táv nem okoz gondot senkinek, akár utcai ruhában és cipőben is be lehet ülni az ergométerbe, és három-négy perc alatt meg is van ez az adag. Komoly sportmúltat, felkészültséget ez nem igényel. A cél, hogy minél többen mozogjanak velünk az öt nap alatt, hiszen a rekordnál a legvégén a résztvevők száma lesz a fontos adat” – mondta Papp Oszkár, az esemény ötletgazdája, egyben a GYAC elnöke.