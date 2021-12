„A nemrég szervezett tűzoltóbálra egy ismerős közreműködésével több felajánlás érkezett, többek között az ETO focicsapata és a kiváló kézilabdázó, Görbicz Anita is küldött egy-egy mezt. Mindegyik dedikálva van, a legendás tizenhármas trikót Anita írta alá, a focisták a válogatott labdarúgó, Priskin Tamás mezét látták el kézjegyükkel. A futballisták ezenfelül egy szintén aláírt focilabdát is felajánlottak Gyuri családja megsegítésére – meséli Goda Balázs, a szerencsétlenül járt Józsa György kollégája. – Bevallom, nem számítottam, számítottunk rá, hogy több klub, sportoló is jelentkezik majd. Nagyszerű tudni, hogy ők nemcsak a pályán alkotnak maradandót, de emberségből is jelesre vizsgáztak. Gyuri családja nevében is szeretném megköszönni nekik a mezeket és a labdát.”

Licitre bocsátják az értékes sportrelikviákat, így segítve a volt kolléga és barát családját. Fotó: Csapó Balázs