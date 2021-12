Előzetes – A hazai Békéscsaba elleni vereség után szerdán a III. kerület ellen sikerült javítani, a zöld-fehér csapat meggyőző játékkal gyűjtötte be a három pontot. Egészen más találkozóra van kilátás vasárnap, hiszen saját pályáján ősszel kimondottan rosszul muzsikált a győri csapat, a kevés győzelem és a bosszantó döntetlenek mellett háromszor is vereséget szenvedett. Most viszont szeretne győzelemmel búcsúzni a közönségtől. – A III. kerület elleni mérkőzésen elégedett voltam a csapat teljesítményével és hozzáállásával – mondta Klausz László vezetőedző. – Sok helyzetet alakítottunk ki, melyekből hármat sikerült kihasználnunk. Most hétvégén a Szeged ellen egy egészen más mérkőzés várható, egy jól védekező csapattal találkozunk, amely a kontratámadásokra építi a játékát, ez pedig sok veszélyt rejt magában. Ezáltal stabil védekezésből próbáljuk felépíteni a támadásainkat és így szeretnénk eredményesek lenni. Klausz László vasárnap sárga lapos eltiltása miatt ismételten nem számíthat a középpályán Toma Györgyre.