Bajnoki tempóban – Motherson-Mosonmagyaróvár – Alba FKC 30 – 26

Sokadszor bizonyosodott be, hogy a mosonmagyaróvári UFM Arénában mindig ünnep egy női kézilabda mérkőzés.

Motherson-Mosonmagyaróvár – Alba FKC 30 – 26 (16 – 17)

2020 augusztus 07. péntek 16.00 óra – Mosonmagyaróvár, UFM Aréna, 400 néző.

Vezette: Őri Erika – Pozdena Erika.

Mosonmagyaróvár: Herczeg 1 – Katona 5, Gyimesi 2, Tóth E. 7 (1), Horváth B. 1, Kovács P. 3, Hajtai. Csere: Fritz (kapus), Lancz 2, Szarková 3, Stranigg Zs. 5, Hudák 1, Kellermann.

Edző: Gyurka János

Székesfehérvár: Dányi – Töpfner 2, Afentáler 4, Triscsuk 6 (3), Bardi 1, Gerháth K. 3, Szarka 3. Csere: Pijevic (kapus), Boldizsár, Utasi 3, Varga E. 2., Rózsás, Háfra L. 2, Szabó-Májer, Sztankovics. Edző: Deli Rita

Hétméteresek: 2/1 illetve 3/3

Kiállítások: 6 perc illetve 4 perc

A jelentősen átalakított, megfiatalított, szinte csak magyar játékosokra építő székesfehérvári csapat meglepte a mérkőzés elején az MKC gárdáját. A veretlen edzőmérkőzésekkel érkező székesfehérváriak kezdő hetesében kapott helyett a három volt mosonmagyaróvári kézilabdázó, Bardi, Dányi és Töpfner. Az első percekben pedig az is kiderült, hogy Afentáler Sára és Gerháth Kincső személyében két komoly lövő erővel rendelkező átlövő szerepel Deli Rita csapatában.

A következő öt percben koncentráltabb volt az MKC játéka, így sikerült felzárkózni egy gólra a villámrajtot vett Alba mellé. Szervezetten, keményen védekeztek a csapatok, ezért a folytatásban nem is potyogtak a gólok. A 12. percben, amikor egyenlített a mosonmagyaróvári együttes, még csak 5 – 5- ös eredményt mutatott az eredményjelző. A játékra azonban nem lehetett panasz, egyértelműen látszott, hogy élesednek a csapatok a felkészülésük második szakaszában. Egy-két gólos különbség volt az eredményben, de semmilyen tekintetben, nem volt számottevő különbség a két csapat között. A véghajrában egy kicsivel pontosabb vendégek végül egy találattal jobbnak bizonyultak az első félidőben, amely azonban izgalmas folytatást ígért.

A szünet után a Herczeg – Katona, Hudák, Tóth E., Horváth B., Szarková, Stranigg Zsófia hetes kezdett. A két térdsérüléssel bajlódó MKC játékos Tilinger és Sirián mellé ugyanis sajnos feliratkozott Domokos Dalma, hasonló problémával. Továbbra is színvonalas, dinamikus volt a találkozó, amelyben természetesen voltak hibák, de már sokban egy bajnoki találkozóhoz hasonlított. Jó egyéni teljesítményeket láttunk mindkét oldalon, a vendégeknél Triscsuk kiválóan mozgatta a fehérvári fiatalokat, a hazai gárdában pedig gólerős volt Tóth Eszter, kiválóba védekezett Gyimesi Kitti és nagyon lendületes a fiatal szélső Stranigg Zsófia. Negyedóra elteltével sikerült négygólos előnyt kiharcolnia a Mosonmagyaróvárnak, ami ezen a találkozón számottevő előnyt jelentett. Különösen a hajrában mutatott fegyelmezett, okos, türelmes és elszánt játéknak, amellyel ez MKC-nak ezt az előnyt sikerült is megtartani. Így a második hazai edzőmérkőzésén is győzni tudott az Motherson-Mosonmagyaróvár, ráadásul egy jó játékerőt mutató, jó formában lévő Alba FKC ellen. Ezt pedig a már az utolsó percben, a Herczeg Lili kapus góljánál tűzbe-lázba jövő szurkolók vastapssal jutalmazták.

Gyurka János: – Nehezen indult a találkozó, hiszen a Siófok mérkőzés után is keményen dolgoztunk, tehát fáradtak voltak a lányok. Így a mérkőzés elején nem is értünk oda az átlövőkre, nem volt hatékony a védekezésünk. Szépen fokozatosan azonban megérkeztünk a mérkőzésbe, amelyet a második félidőben már mi irányítottunk. A hajrában pedig volt szíve és esze a csapatomnak, ami egy értékes győzelmet, a közönségünk kiszolgálását eredményezte.

Deli Rita: – Kemény, harcos találkozó volt, mint mindig, amikor az UFM Arénában szerepelünk. Délelőtt még edzettünk, tehát nem várhattam sokkal többet a csapattól, a véleményem szerint megerősödött MKC ellen. Így a felkészülés közepén azonban ez így természetes és azt gondolom, hogy jó úton is járunk. Azt pedig szeretném kiemelni, hogy három zárt kapus találkozó után, jó érzés volt ismét nézők előtt kézilabdázni.