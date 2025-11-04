Ők rendeznek darabot a győri színházban az idei Dráma a Szalonban estre

A kreativitás és alkotás turbó üzemmódba kapcsol hamarosan a Győri Nemzeti Színházban és ahogy az lenni szokott, három csapat verseng a közönség és a zsűri elismeréséért. A Dráma a Szalonban feladata nem egyszerű, a rendezőknek a Kisalföld napilapban megjelent szalagcímek alapján kell írni és rendezni egy darabot két nap alatt, aminek sorsáról a közel 700 fős közönség dönt meg az első és egyetlen bemutató után.

Tavalyi Dráma a Szalonban is izgalmas volt. A véletlenen múlt ki melyik csapatba kerül. Fotó: Kisalföld archív

Dráma a Szalonban három író-rendezője

Móczár Bence, Pányik Tamás és Fejszés Szabolcs, három fiatal, tehetséges író-rendező próbál szerencsét idén. Móczár Bencét, a győri színház tagját már nem igazán kell bemutatni a közönségnek, ugyanis több előadásban mutatta meg színészi tehetségét, de írt és rendezett is nagysikerű darabokat. Az elmúlt két évben több tapasztalatot is szerzett a Könyvszalon drámaíró versenyén, sőt mindkét alkalommal elnyerte a közönségdíjat is. - Erre nem lehet készülni, maximum mentálisan. Nem tudjuk előre a témát és azt sem, hogy kik lesznek a csapatunk tagjai. Az fogja majd meghatározni a történetet, hogy miről szól a cikk és kik lesznek a szereplő: idősebbek, fiatalok, nők vagy férfiak. Abban már van rutinom, hogy hogyan zajlik a három nap, így előre tudom, hogy szabaddá kell tennem magam, hogy csak erre a feladatra tudjak koncentrálni. A Mona és a Boldogság Démona előadás alatt is megtanultuk, hogy nem lehet előre receptet írni, csak abból főzhetünk, ami épp a kosarunkba kerül - fogalmazott Móczár Bence. Hozzátette: Igyekszem majd érzelmi és intellektuális impulzus alapján alkotni, örülnék, ha olyan cikket kapnánk, amiben van valamilyen szituációs kaland.

Móczár Bence harmadjára alkot a Dráma a Szalonban versenyen. Fotó: GYNSZ

Először ír darabot egyedül

Pányik Tamás a Színház- és Filmművészeti Egyetem végzős rendező hallgatója. Nemrég mutatták be a Soproni Petőfi Színházban a Határátlépések című rendezését, de alkotott már a Nemzeti Színházban és a Szolnoki Szigligeti Színházban is. Sőt hamarosan a Muzsika hangját is színpadra állítja. Épp nászútján értük utol telefonon. - Tervezetten még nem sodort elém az élet ilyen lehetőséget, mint a Dráma a Szalonban, azonban volt már olyan helyzet, hogy egy hét alatt kellett a nulláról felépíteni egy előadást. Izgatottan várom, hogy mit tudunk ilyen rövid idő alatt kihozni a projektből, az biztos, hogy extrém helyzet lesz. Kihívásnak élem meg, főleg azért is, mert eddig mindig másokkal közösen írtam darabot. Most egyedül leszek - fejtette ki. - A győri színház egyetemi hallgatóit jól ismerem, évfolyamtársak vagyunk. Korábbi munkáimból adódóan a társulat nagyobb részét ismerem, így emiatt nem izgulok. Már nagyon várom a közös munkát - emelte ki Pányik Tamás.